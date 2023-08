Santiago Peña a désormais officiellement les commandes du Paraguay. Agé de 44 ans, cet économiste conservateur a pris ses fonctions de président mardi à Asuncion. Il a saisi l’occasion pour dévoiler son principal objectif pour son mandat : lutter contre la corruption qui gangrène le pays et vaut à son mentor, un ex-chef de l’Etat, d’être sous le coup de sanctions américaines.

« J’ai la conviction que les problèmes de corruption se résolvent avec une justice indépendante, impartiale et rapide », a-t-il déclaré dans son discours d’investiture. Il a promis une politique « claire, forte, inébranlable et transparente » contre la corruption, et pour que « la politique cesse d’être tentante pour le crime organisé ». Cette transparence « nous permettra de montrer au monde que le Paraguay est bien meilleur que le décrivent certains », a-t-il assuré.

Une investiture en présence du vice-président taïwanais

Parmi les personnalités présentes figuraient les présidents brésilien Lula, chilien Gabriel Boric, argentin Alberto Fernandez, le roi Felipe d’Espagne, ainsi que le vice-président taïwanais William Lai. Le Paraguay est l’un des 13 pays au monde, et le seul en Amérique du Sud, à reconnaître Taipei, où Santiago Peña s’est rendu en juillet.

Le nouveau chef de l’Etat a en outre réaffirmé que le Paraguay sous sa présidence chercherait partout « des accords horizontaux » avec « une vision géostratégique ». Mais il a souligné les relations spéciales avec Taïwan, parmi les « nations avec lesquelles nous nous sentons non seulement alliés, mais frères ».

Le Parti Colorado au pouvoir depuis sept décennies

Cet ancien ministre de l’Economie, passé notamment par la Banque centrale de son pays et le Fonds monétaire international (FMI), a été élu président le 30 avril perpétuant une hégémonie de sept décennies du Parti Colorado (droite) à la tête du Paraguay. Tout au long de sa campagne, et depuis son élection, il a dû se défendre du stigmate associé à son mentor en politique et soutien actif, l’ancien président (2013-2018) Horacio Cartes, auquel il a rendu hommage mardi dans son discours.

Horacio Cartes, un magnat du tabac, a été qualifié en 2022 de « significativement corrompu » par Washington, qui l’a interdit d’entrée ou de transactions aux Etats-Unis, un pays pourtant historiquement allié indéfectible du Paraguay. Ce pays agro-exportateur à l’enviable prospérité en Amérique latine (plus de 5 % de croissance prévus en 2023) mais pétri d’inégalités, est aussi sous influence croissante du narcotrafic et rongé par la corruption. Il a été classé 137e sur 180 pays par l’indice de perception de la corruption de l’ONG Transparency International.