Des scènes qui ont bouleversé le monde entier. La France a présenté ce samedi ses condoléances aux familles et aux proches des victimes du terrible incendie qui a ravagé l’île de Maui, dans l’archipel américain de Hawaï, causant la mort d’au moins 80 personnes.

« La France exprime ses condoléances aux familles des victimes et à leurs proches, ainsi que toute sa solidarité avec le gouverneur Josh Green et aux habitants de l’île de Maui dans l’État de Hawaï, ravagé par les incendies et où les évacuations se poursuivent », a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Quelque 2.207 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits ou endommagés, selon l’agence fédérale américaine chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema). Ces incendies ravageurs interviennent au milieu d’un été marqué par une série d’événements météorologiques extrêmes partout sur la planète, dont une vague de chaleur intense dans le sud des Etats-Unis, des phénomènes liés au réchauffement climatique selon les experts.

Ils se sont propagés d’autant plus facilement que Maui a enregistré cette année moins de pluies que d’habitude. La partie ouest de l’île, où se trouve Lahaina, subit actuellement une sécheresse « sévère » à « modérée », selon le US Drought Monitor.