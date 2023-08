L’ancien patron de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a été renvoyé en prison vendredi par un juge fédéral de New York qui a estimé qu’il n’avait pas respecté les règles de sa liberté conditionnelle. Le bureau du procureur était à l’origine de ce recours en annulation de la remise en liberté sous conditions, accusant Sam Bankman-Fried de subornation de témoin.

Selon le procureur, il a notamment transmis des documents au New York Times pour tenter d’influencer le témoignage de Caroline Ellison, une ancienne dirigeante de sa société d’investissement Alameda qui a été inculpée et qui a accepté de collaborer avec les autorités américaines. A l’issue de l’audience, le juge Lewis Kaplan du district sud de New York « a ordonné que l’accusé soit placé en détention par les US Marshalls », agence de sécurité fédérale chargée des prisonniers.

Dans l’attente de son procès, il avait été assigné à résidence chez ses parents en Californie après le paiement d’une caution de 250 millions de dollars. Inculpé notamment pour fraud et association de malfaiteurs, « SBF », son surnom, avait été extradé fin décembre 2022 des Bahamas, où se trouvait le siège de FTX. Il a plaidé non coupable à tous les chefs d’accusation retenus contre lui au fil des mois. Son procès doit s’ouvrir en octobre à New York.