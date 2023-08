De passage à Saint-Tropez (Var), Mireille Mathieu en a profité pour tailler un costume à Emmanuel Macron. La chanteuse française, véritable idole en Russie, considère que le chef d’Etat français n’a pas les épaules pour être le médiateur entre Ukrainiens et Russes, un an et demi après le début du conflit.

« J’attends un médiateur de la carrure d’un Mandela pour provoquer une éclaircie. Hélas, je doute que ce soit Emmanuel Macron », a martelé l’artiste de 77 ans, dans les colonnes du quotidien Var Matin.

Une relation d’amitié de longue date avec Poutine

Elle a écarté la possibilité d’organiser un concert en faveur du peuple ukrainien. « Ce serait politique et je ne veux pas de cela. Pas plus qu’en Russie, même si j’aime ce grand peuple, comme je vous l’ai déjà dit l’an dernier », a-t-elle balayé.

S’exprimant pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Mireille Mathieu est aussi revenue sur sa relation d’amitié avec Vladimir Poutine. « Ma relation avec lui est différente de celle du simple chef d’État, puisqu’il m’a accueilli personnellement plusieurs fois lorsque je chantais là-bas », avait confié l’habituée du Kremlin à Nice Matin l’an dernier.