Bien qu’il manque d’ambition selon des organisations écologistes, un pas a été fait mardi pour protéger la forêt amazonienne. Lors d’un sommet à Belém au Brésil, les pays sud-américains d’Amazonie ont en effet décidé de former une « alliance » contre la déforestation, sans toutefois fixer d’objectif concret.

La création d’une entité intitulée « Alliance amazonienne de combat contre la déforestation » est stipulée dans une déclaration commune signée par le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Celle-ci « a pour but de promouvoir la coopération régionale dans le combat contre la déforestation, pour éviter que l’Amazonie n’atteigne le point de non-retour ». Si celui-ci venait à être atteint, l’Amazonie émettrait plus de carbone qu’elle n’en absorberait, ce qui aggraverait le réchauffement de la planète.

Lula évoque un « nouveau rêve amazonien »

Mais contrairement aux attentes des organisations de défense de l’environnement, cette déclaration commune publiée à l’issue du premier des deux jours du sommet ne présente aucun objectif commun pour éradiquer totalement la déforestation, comme le Brésil a promis de le faire d’ici 2030. Ce document-fleuve en 113 points pose de façon détaillée les jalons d’une coopération entre les huit pays membres de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA), pour promouvoir le développement durable dans cette vaste région qui abrite environ 10 % de la biodiversité mondiale.

Le sommet s’est ouvert le jour où le service européen Copernicus confirmait que le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur terre. « Il n’a jamais été aussi urgent de reprendre et d’étendre notre coopération », a déclaré le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva dans son discours d’ouverture, évoquant un « nouveau rêve amazonien ». Son homologue colombien Gustavo Petro a pour sa part appelé à ce que les discours se traduisent en actes concrets au plus vite.

Le sommet à Belém fait office de répétition générale pour cette cité portuaire de 1,3 million d’habitants du nord du Brésil qui accueillera en 2025 la conférence de l’ONU sur le Climat COP30. D’autres pays non-membres de l’OTCA ont été invités au sommet, notamment la France, qui possède un territoire amazonien avec la Guyane et sera représentée ce mercredi par son ambassadrice à Brasilia, Brigitte Collet. « Il est urgent de mettre un terme à la déforestation », a pour sa part déclaré mardi sur X Emmanuel Macron, appelant « à protéger les réserves vitales, de carbone et de biodiversité, dans l’intérêt des pays forestiers, de leurs populations et du monde entier ».