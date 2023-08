Au Sénégal, un tremblement de terre politico-judiciaire se joue, et les secousses se font ressentir en France. Dimanche matin, le médiatique avocat franco-espagnol Juan Branco, qui assure la défense de l’opposant au pouvoir Ousmane Sonko, a été arrêté et écroué à Dakar. Le trentenaire est inculpé notamment pour attentat, et risque la prison à perpétuité. Que s’est-il passé ? Comment Juan Branco a-t-il été arrêté ? Comment réagissent ses avocats et ses soutiens français ? 20 Minutes fait le point sur l’affaire, alors que les conseils français de l’avocat viennent d’annoncer sa libération ce lundi, et son expulsion en France.

Pourquoi Juan Branco est-il en lien avec le Sénégal ?

Juan Branco est un avocat franco-espagnol qui a connu un succès de librairie en France avec Crépuscule, son pamphlet hostile à Emmanuel Macron. Au Sénégal, le trentenaire s’est fait un nom en prenant part à la défense d’Ousmane Sonko, opposant engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir et la justice qui a donné lieu à plusieurs épisodes de violences meurtrières. Il a particulièrement suscité l’attention en annonçant une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le président Macky Sall pour crimes contre l’humanité en juin, alors que le pays venait de connaître ses pires troubles depuis des années. Cette plainte faisait suite à la condamnation d’Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse ». Une condamnation qui a entraîné des émeutes au Sénégal.

Pourquoi Juan Branco a-t-il été arrêté ?

Interdit de séjour au Sénégal [il a été refoulé à la frontière en mars dernier], celui qui est également l’avocat de Piotr Pavlenski a pourtant fait une apparition surprise dimanche 30 juillet à Dakar, en pleine conférence de presse de ses confrères sénégalais défenseurs d’Ousmane Sonko. « Monsieur le procureur de la République, nous sommes venus vous dire que nous n’avions pas peur (…). Ousmane Sonko, porteur de l’espoir du grand peuple des déshérités, a été arrêté », a commenté Juan Branco lors d’une prise de parole d’une dizaine de minutes, deux jours après l’arrestation de l’opposant fin juillet. Et d’évacuer rapidement la pièce. Pour cause : quinze jours avant sa prise de parole, la justice sénégalaise avait émis un mandat d’arrêt international pour crimes et délits à l’encontre du conseil français.

Comment l’avocat a-t-il été arrêté puis incarcéré ?

Entré de manière illégale sur le territoire sénégalais par voie terrestre après un atterrissage en Gambie, selon les informations du journal Le Monde, Juan Branco a été traqué par les autorités pendant une semaine. Les policiers ont même inspecté le domicile d’Ousmane Sonko. En vain.

La trace de l’avocat a finalement été retrouvée, samedi, en Mauritanie voisine. Juan Branco assure avoir été « kidnappé » à environ 100 kilomètres de Nouakchott, la capitale mauritanienne, par des hommes encagoulés ne portant aucun signe distinctif. Selon l’équipe d’avocats français de Branco, le fugitif, grimé en pêcheur, a été appréhendé alors qu’il se trouvait à bord d’une embarcation et souhaitait entrer en contact avec les autorités mauritaniennes.

Alors que les autorités avaient vécu comme un camouflet son entrée illégale dans le pays, l’arrestation de Juan Branco a été annoncée par Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l’Intérieur sénégalais, qui l’a présenté comme « l’avocat qui était venu ici pour dénigrer nos institutions ».

Que risquait Juan Branco ?

Devant la justice sénégalaise, l’avocat faisait face à une multitude d’accusations : attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, séjour irrégulier et d’outrage à magistrat. L’accusation d’attentat lui faisait encourir la réclusion à perpétuité.

Placé en détention dimanche matin dans une prison du centre de Dakar, Juan Branco avait décidé de garder le silence, avait refusé d’être représenté, ainsi que de boire et de s’alimenter.

Juan Branco bientôt de retour en France ?

Juan Branco, inculpé et écroué dimanche à Dakar, a été placé ce lundi sous contrôle judiciaire et est en passe d’être expulsé vers la France, a indiqué l’un de ses avocats et un haut responsable au ministère de la Justice sénégalais. « Il a été extrait de prison ce matin et présenté au juge qui lui a signifié son placement sous contrôle judiciaire, ont déclaré Mes Robin Binsard et Yassine Bouzrou, ses avocats à Paris. Il est dans un poste de police en vue d’être conduit à l’aéroport. Il est épuisé mais soulagé d’être remis en liberté. »

L’information a été confirmée par une source haut placée du ministère de la Justice.

Quelles ont été les réactions ?

Avant sa libération, une pétition exigeant la libération de l’avocat a réuni plus de 16.000 signatures. Ancien candidat sous la bannière de LFI, Juan Branco a été soutenu sur X (ex-Twitter) par Jean-Luc Mélenchon, qui avait dénoncé son incarcération, estimant que « la dérive autoritaire du pouvoir (sénégalais) n’a plus de retenue ».

De son côté, le gouvernement sénégalais a décrit Juan Branco comme un avocat avide de publicité et fuyant ses responsabilités. « Le Sénégal ne doit pas être la caisse de résonance d’un avocat qui est en mal de reconnaissance dans son pays » et qui « se rêve en Victor Hugo, a souligné le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana. Si vous avez le courage de défier un Etat, de défier une nation, vous devez faire face. »