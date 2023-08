A Tel-Aviv, ce samedi soir, un homme a été grièvement blessé dans une « attaque terroriste » à l’arme à feu, ont annoncé les services de secours et de sécurité israéliens. « L’homme en réanimation a été transporté à l’hôpital », a indiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge. Plus tard dans la soirée, l'hôpital a finalement annoncé son décès. Hen Amir, 42 ans, marié et père de trois enfants « a été tué en empêchant avec son corps une attaque majeure et a sauvé de nombreuses vies avec sa mort », selon l'hôpital.

L’hôpital a par la suite annoncé la mort de l’assaillant palestinien, identifié par le service de sécurité intérieur (Shin Beth) comme étant Kamal Abou Bahar, 22 ans, originaire de la région de Jénine en Cisjordanie occupée. Il était un sympathisant du Jihad islamique, un autre groupe armé palestinien d’après le Shin Beth.

Au lendemain de la mort de deux Palestiniens

Selon la police, « des inspecteurs de la municipalité de Tel-Aviv ont remarqué un jeune homme qui a éveillé leurs soupçons et ont demandé à le contrôler. A ce moment, le suspect a ouvert le feu sur un inspecteur, qui a été grièvement blessé (…) Un autre inspecteur municipal a réussi à neutraliser le terroriste ». Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué la « vigilance des agents de la patrouille de sécurité urbaine (…) qui ont permis de déjouer une attaque beaucoup plus grave ».

L’attaque intervient au lendemain de la mort de deux jeunes Palestiniens de 18 et 19 en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Le premier a été tué par des soldats israéliens et l’autre par des colons lors de heurts, selon le ministère de la Santé palestinien. Abdel Latif al-Qanou, le porte-parole du Hamas, mouvement islamiste qui contrôle la Bande de Gaza palestinienne, a salué l’attaque de Tel-Aviv comme « une riposte aux crimes de l’occupation et des colons contre notre peuple », sans la revendiquer.

Depuis début 2023, la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, a été le théâtre d’une série d’attaques menées par des Palestiniens contre des cibles israéliennes, ainsi que de violences commises par des colons israéliens à l’encontre des Palestiniens. Au moins 208 Palestiniens ont été tués depuis le début de cette année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles.