Au large de la côte amalfitaine, un grave accident est survenu entre un petit bateau à moteur et un yacht avec 70 personnes à bord. Selon le capitaine du yacht, le pilote du bateau à moteur a brusquement et inexplicablement changé de direction pour foncer vers le yacht, le percutant à un endroit où Adrienne Vaughan, 45 ans, directrice des éditions Bloomsbury pour les Etats-Unis - qui a notamment édité Harry Potter –, prenait le soleil avec son mari et ses deux enfants.

Celle-ci a été projetée par-dessus bord, ainsi que sa fille de 12 ans. Adrienne Vaughan est décédée, l’enfant s’en est tirée sans dommage. Le mari d’Adrienne Vaughan a également été blessé et hospitalisé, de même que le pilote du petit bateau, qui a plusieurs côtes cassées.

Une enquête ouverte pour « homicide involontaire »

A l’hôpital, ce dernier a été testé pour voir s’il était sous l’effet de l’alcool ou de la drogue, mais les résultats « ne sont pas forcément significatifs », a déclaré lors d’une conférence de presse Giuseppe Borrelli, procureur en chef de la région de Salerno, refusant de confirmer les affirmations de certains médias locaux parlant de traces de cocaïne dans le sang.

Une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire » et « tentative de provoquer un naufrage », a-t-il ajouté. Les enquêteurs ont interrogé les quelque 70 personnes présentes à bord de ce yacht de location, a-t-il encore indiqué, sans confirmer toutefois les informations données par les médias italiens selon lesquels le yacht avait été loué pour un mariage, avec notamment des invités américains et allemands.

Dans une interview au journal La Republicca, le capitaine du yacht, Tony Gallo, a déclaré que le petit bateau avait « tout à coup, de manière inexplicable, effectué une manœuvre presque kamikaze ». « Il arrivait de la direction opposée et tout à coup il a tourné à angle droit, plongeant sous ma proue », a-t-il raconté.