Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a une nouvelle fois martelé samedi sur RFI que la communauté internationale demandait de manière « unanime » la restauration de la démocratie au Niger « immédiatement et avant expiration du délai qui a été fixé par les pays de la région, qui tombe demain », dimanche.

Vendredi, les chefs d’état-major de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest s’étaient réunis pour « définir les contours d’une éventuelle intervention militaire » contre la junte nigérienne, annonçait un responsable de l’organisation régionale. « Je crois que la perspective qu’il faille en venir à d’autres moyens doit être prise très au sérieux. […] Donc ils ont jusqu’à demain pour renoncer à cet aventurisme, ces aventures personnelles, et restaurer la démocratie au Niger », a déclaré la cheffe de la diplomatie française.

« Les coups d’État n’ont plus lieu d’être et ne sont plus de mise, c’est le coup d’Etat de trop, c’est inacceptable », a-t-elle réagi.

Un retrait de l’armée française du Niger « pas à l’ordre du jour »

La remise en cause du dispositif antiterroriste français au Sahel n’est « pas à l’ordre du jour », a estimé la cheffe de la diplomatie française, interrogée sur la dénonciation des accords de coopération militaire par les putschistes au Niger, pays clé dans ce dispositif.

« Ça n’est pas à l’ordre du jour, même si (…) cette coopération a dû être suspendue, du fait des tentatives de coup d’État qui sont en cours depuis un peu plus d’une semaine maintenant au Niger », a déclaré Catherine Colonna.

« Une erreur de jugement grave », selon Lecornu

Le Niger constitue un élément clé du dispositif antidjihadiste français au Sahel, depuis le départ contraint du Mali voulu par la junte au pouvoir dans ce pays à l’été 2022.

Le Niger a d’abord servi essentiellement de base de transit pour les opérations au Mali, avant d’accueillir le cœur du dispositif militaire français, sur la base aérienne projetée (BAP) de Niamey, où sont déployés en permanence cinq drones Reaper et au moins trois avions de chasse Mirage. Un retrait des 1.500 militaires français serait un nouveau revers pour Paris dans sa lutte contre le djihadisme.

De son côté, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, a déclaré dans un entretien exclusif à l'AFP que la tentative de putsch au Niger était une « erreur de jugement grave » qui « fragilise la lutte contre le terrorisme » au Sahel et « prend en otage la population nigérienne ». « On constate que la Cedeao prend ses responsabilités dans la gestion de cette crise, avec des prises de positions fortes en faveur du respect du droit international, des processus démocratiques », a-t-il ajouté au sujet de l'ultimatum.