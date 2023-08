La vidéo est devenue virale sur TikTok et sur Facebook. On y voit un homme fondant en pleurs derrière un micro, un masque sous le menton. « Le ministre des Finances du Niger a fondu en larmes parce que l’armée lui a donné 48 heures pour expliquer où est allé l’argent du pays sous peine d’être exécuté par un peloton d’exécution », expliquent de nombreux internautes francophones ou anglophones en légende. Le 26 juillet, des militaires ont renversé le président élu Mohamed Bazoum.

Le ministre des Finances du Niger ne ressemble pas à l’homme dans la vidéo. Depuis 2021 et jusqu’au coup d’Etat du 26 juillet, c’était Ahmat Jihoud qui occupait ce poste. Il n’y a pas de ressemblances entre les deux hommes.

La vidéo est en effet ancienne. Elle circulait depuis au moins décembre 2021 sur Facebook, comme l’a montré TF1 info. On y voit Marou Amadou, l’ancien ministre de la Justice du Niger, qui a occupé ces fonctions d’avril 2011 jusqu’à l’élection du président Mohamed Bazoum en avril 2021.

Le 27 décembre 2021, Marou Amadou a donné une conférence de presse pour le lancement d’un think thank. Dans un reportage sur ce lancement, on voit Marou Amadou porter un masque et les mêmes vêtements que dans la vidéo virale. Les observateurs de France 24 ont eu confirmation par un journaliste local que le ministre avait pleuré après avoir remercié l’ancien président Issoufou Mahamadou de l’avoir nommé à ce poste.

Jeudi soir, Mohamed Bazoum, le président renversé, a appelé à l’aide la communauté internationale, mettant en garde contre les « conséquences dévastatrices » du coup d’Etat.