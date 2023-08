De notre correspondant aux Etats-Unis,

Pour la troisième fois en quatre mois, Donald Trump a plaidé « non coupable » devant la justice pénale américaine. Inculpé de « complot pour commettre une fraude contre les Etats-Unis » et de « complot pour entraver une procédure officielle » visant à renverser « renverser les résultats légitimes » de l’élection présidentielle de 2020, l’ancien président comparaît devant le tribunal fédéral de Washington, ce jeudi. A deux pas du Capitole des Etats-Unis, que ses supporteurs ont violemment pris d’assaut le 6 janvier 2021, alors que le Congrès était réuni pour certifier la victoire de Joe Biden.

Jamais un ancien président américain n’avait été inculpé au pénal. Désormais, Donald Trump, qui reste le favori de la primaire républicaine, fait face à la menace de trois procès qui risquent de peser sur la présidentielle de novembre 2024 : le premier devant la justice de New York à partir de mars prochain, dans l’affaire Stormy Daniels ; le second devant un tribunal fédéral de Floride, à partir de mai, dans le feuilleton des Archives de la Maison Blanche ; et le troisième, à une date indéterminée à Washington.

L'élection de 2024 en juge de paix

Ce troisième procès sera sans doute le plus dangereux pour Donald Trump. De ses trois inculpations, c’est la seule qui couvre ses actions pendant qu’il était président, alors même qu’il tente de convaincre les électeurs de lui accorder un second mandat.

Pour Donald Trump, cette revanche probable face à Joe Biden, le 5 novembre 2024, pourrait faire office de juge de paix. En cas de victoire, il pourrait en effet, en théorie, s’autogracier et échapper à une peine de prison fédérale – mais pas à une condamnation par la justice d’un Etat, comme celui de New York (ou en Géorgie s’il était inculpé cet été). La crise démocratique américaine est loin d'être terminée.

