C’est probablement le dossier qui marquera le plus sa carrière et peut-être même l’histoire des Etats-Unis. La juge fédérale Tanya Chutkan doit présider l’affaire qui vaut à Donald Trump sa troisième (et plus grave) inculpation au pénal, et elle est connue pour avoir sévèrement condamné des partisans de l’ex-président ayant participé à l’assaut du Capitole.

La magistrate a été désignée de manière aléatoire pour superviser l’affaire historique impliquant l’ex-président, inculpé mardi pour complot contre l’Etat en lien avec ses tentatives d’inverser le résultat de l’élection de 2020.

Ce n’est pas la première fois que Tanya Chutkan aura affaire à Donald Trump : en 2021, après le départ de ce dernier de la Maison Blanche, elle avait sèchement rejeté sa demande de garder secrètes certaines informations liées à ses faits et gestes le jour de l’assaut du Capitole. « Les présidents ne sont pas des rois et le plaignant n’est pas président », avait-elle cinglé dans sa décision.

Des peines plus lourdes que celles requises

Nommée par Barack Obama en 2014, Tanya Chutkan a présidé les procès de nombre de participants à l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Ce jour-là, une foule de partisans de Donald Trump avait envahi le temple de la démocratie américaine pour tenter d’empêcher la certification de la victoire de son rival, Joe Biden, à la présidentielle de 2020. Les scènes de violence et de chaos avaient choqué partout dans le monde.

La juge, âgée de 61 ans, en a condamné plusieurs à des peines de prison plus sévères que celles requises par le parquet. En décembre 2021, elle a ainsi prononcé une peine de cinq ans de prison contre un partisan de Donald Trump pour avoir agressé des policiers au Capitole, la peine la plus dure à avoir été infligée à l’époque.

« Il doit être dit clairement que tenter de renverser un gouvernement par la violence, essayer de stopper la transition pacifique du pouvoir et agresser des agents des forces de l’ordre dans ce cadre entraînera une punition absolument certaine », avait-elle dit.

Née en Jamaïque

Donald Trump, qui reste envers et contre tout le grand favori des républicains pour 2024, doit comparaître devant un autre juge à Washington jeudi. Puis le dossier reviendra à Tanya Chutkan.

Née à Kingston, en Jamaïque, sa nomination par Barack Obama avait été confirmée par le Sénat à l’unanimité (95-0) en juin 2014. Selon sa biographie officielle, Tanya Chutkan a étudié l’économie à l’université George Washington et le droit à l’université de Pennsylvanie.

Elle a ensuite travaillé dans un cabinet d’avocats avant de rejoindre le bureau des avocats commis d’office de la ville de Washington. Puis elle a été embauchée par le cabinet Boies, Schiller & Flexner, où elle a passé douze ans, avant d’être nommée juge fédérale.