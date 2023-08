Au pied du Burj Khalifa, à Dubaï, on ne peut pas la rater. Une poupée de plusieurs dizaines voire centaines de mètres, vêtue d’une combinaison zébrée noire et blanche, de sandales à talons noires et de lunettes de soleil, fait un pas en avant et sort de la boîte dans laquelle elle est entreposée dans les boutiques. Sur celle-ci, l’inscription « Mattel », créateur de la fameuse Barbie.

🇦🇪 | Promotion pour le film "Barbie" devant Burj Khalifa aux Émirats Arabes Unis. pic.twitter.com/Ld2wRkBtY4 — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) July 26, 2023



A côté d’elle, les passants sont minuscules, et elle ne semble pas si petite à côté de la plus haute tour du monde, qui culmine à 828 mètres. Et elle a bluffé quelques internautes… Il faut dire que ce coup ne paraît pas si irréaliste après la stratégie marketing grandiose mise en place pour le film avec Margot Robbie, sorti en salles le mercredi 19 juillet en France. Partenariats avec des marques de vêtements, de maquillage, de fast-food, célébrités triées sur le volet aux avant-premières…

FAKE OFF

Si l’équipe communication et marketing a vu les choses en grand, elle n’a tout de même pas été jusqu’à placer un robot géant « Barbie » en plein centre de Dubaï. Parmi les milliers d’images proposées lors d’une recherche d’image inversée, se trouve une publication de « Eye Studio ». Sur sa page Instagram, l’agence revendique clairement la création de ce que des internautes ont appelé un « coup XXL ».

Mais il ne s’agit pas là d’une agence de communication classique : elle est spécialisée dans les « animations CGI ». Cela signifie « Computer-Generated Imagery » et désigne l’ensemble des images, séquences, animations 3D, effets spéciaux etc. générés sur ordinateur. Une autre vidéo publiée sur le compte Instagram du studio met en scène la Barbie au pied du Burj Khalifa, aux côtés du personnage du film « Oppenheimer ».

Dans un entretien accordé à CNN, vendredi 28 juillet, Juhi Rupani, directrice de la création de ce studio, a bien confirmé que la vidéo était une création de son équipe. Elle a expliqué que ce travail avait demandé dix jours, dont un entier uniquement dédié au rendu, ce qui permet de finaliser la vidéo. Et de balayer toutes les rumeurs : « Tous ces appels de personnes qui se demandent si la vidéo est réelle… Non, elle n’est pas réelle. » Mais si le doute existe, et que la poupée semble si réelle, c’est justement que son studio a bien travaillé.