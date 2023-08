Et une, et deux, et trois inculpations. Mardi, Donald Trump à, de nouveau, été inculpé par la justice, cette fois pour des charges liées à l’élection présidentielle de 2020 et à l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Donald Trump face fait à quatre charges, notamment de « complot pour commettre une fraude à l'encontre des Etats-Unis » et de « complot pour entraver une procédure officielle » du Congrès. Selon les procureurs, le but était de « renverser les résultats légitimes » du scrutin.

🔴L'acte d'inculpation contre Donald Trump, qui fait face à 4 charges pour renverser le verdict des urnes dont:

- « conspiration pour commettre une fraude aux dépens des Etats-Unis »

- « conspiration pour commettre une fraude aux dépens des Etats-Unis »



Pour Donald Trump, le calendrier judiciaire s’annonce chargé, en pleine campagne pour la présidentielle de novembre 2024. L’ancien président doit être jugé à partir du 25 mars prochain devant la justice de New York dans l’affaire Stormy Daniels, et à partir du 20 mai dans le feuilleton fédéral des Archives de la Maison Blanche. Il pourrait également bientôt faire face à des charges locales en Géorgie liées à l’élection de 2020.

Potentielle crise constitutionnelle

Malgré des inculpations en série, Donald Trump, qui reste le grand favori de la primaire républicaine, a prévenu : rien – pas même une condamnation à de la prison – ne l’empêchera d’être candidat à la présidentielle de novembre 2024. Et une éventuelle revanche face à Joe Biden s’annonce particulièrement serrée : selon un sondage du New York Times et de Siena College publié mardi, les deux candidats sont à égalité parfaite, à 43 % d’intentions de vote.

En cas de victoire, Donald Trump pourrait, en tant que chef de l’exécutif, forcer son ministère de la Justice à classer les affaires fédérales pour lesquelles un procès n'a pas encore eu lieu, voire s’autogracier en cas de condamnation. En revanche, il n'échapperait pas à une éventuelle peine de prison imposée par la justice d’un Etat (New York ou Géorgie), ce qui risquerait de plonger les Etats-Unis dans une crise constitutionnelle sans précédent.