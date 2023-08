Au Niger, les militaires ont pris le pouvoir et les tensions entre Paris et Niamey sont au firmament. Ce mardi, les Français installés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest ont reçu un message de l’ambassade de France. Une « opération d’évacuation par voie aérienne est en cours de préparation » et « aura lieu très prochainement », ce qu’a confirmé le ministère des Affaires étrangères à Paris.

« Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d’évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey », selon le message, qui précise qu'« elle aura lieu très prochainement et sur un laps de temps très court ».