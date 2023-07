Une bombe a explosé lors d’un rassemblement d’un parti islamique radical au Pakistan, faisant au moins 39 morts et plus d’une centaine de blessés, selon un bilan officiel. « Un haut responsable du parti devait prendre la parole lors de la cérémonie, mais avant son arrivée, une bombe a explosé, tuant 16 personnes et en blessant 52 autres », a déclaré dans un premier temps Akhtar Hayat Gandapur, inspecteur général de la police de la province de Khyber Pakhtunkhwa, située à la frontière avec l’Afghanistan.

« Je peux confirmer qu’à l’hôpital, nous avons 39 morts et 123 blessés, dont 17 patients dans un état grave », a ensuite déclaré Riaz Anwar, représentant du ministère de la Santé pour la province de Khyber Pakhtunkhwa. Le gouverneur provincial, Haji Ghulam Ali, a également confirmé ce bilan. L’explosion visait le parti religieux conservateur Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) qui organisait un meeting dans la ville de Khar en vue des élections qui se tiendront plus tard dans l’année, précise Akhtar Hayat Gandapur.