Emmanuel Macron « ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts » au Niger et répliquera « de manière immédiate et intraitable », a fait savoir dimanche l’Elysée alors que des milliers de personnes ont manifesté devant l’ambassade de France à Niamey avant d’être dispersées par des grenades lacrymogènes.

« Quiconque s’attaquerait aux ressortissants, à l’armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le Président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts », a indiqué l’Elysée. « La France soutient par ailleurs toutes les initiatives régionales » visant à « la restauration de l’ordre constitutionnel » et au retour du président élu Mohamed Bazoum, renversé par des putschistes.