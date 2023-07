Dans la gare de Neubrandenbourg dans l’est de l’Allemagne, le drapeau arc-en-ciel hissé en permanence a été dérobé au profit d’un étendard avec une croix gammée, un acte de « glorification » de l’idéologie nazie fermement condamné samedi par la ville.

Prévenue tôt dans la matinée par un passant, la police allemande a saisi le drapeau et annoncé samedi le lancement d’un appel à témoins pour retrouver les auteurs de ce délit. Ce drapeau arc-en-ciel, qui évoque la paix, la diversité de genre et la liberté d’orientation sexuelle, avait déjà été dérobé à plusieurs reprises dans le passé à la gare de cette ville de plus de 60.000 habitants de l’ex-RDA communiste, située au nord de Berlin. Mais son remplacement cette fois par un drapeau à croix gammée représente une escalade, alertent les autorités.

« Il ne s’agit pas d’une peccadille »

« Avec la mise en scène publique de symboles et de signes d’extrême droite, une nouvelle dimension est atteinte dans la glorification de l’idéologie inhumaine du national-socialisme », a déploré la ville dans un communiqué.

« Il ne s’agit pas d’une peccadille ou d’une blague de jeunes », a-t-elle poursuivi, estimant que les auteurs devront être identifiés et punis par les autorités « avec toute la sévérité requise par la loi ». Une enquête a été ouverte pour utilisation de symboles contraires à la constitution, délit passible de peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. La loi allemande interdit formellement l’utilisation de slogans de l’époque nazie ou l’exhibition en public de svastikas ou autres symboles du IIIe Reich.