« Je souhaite à mon fils de la chance et de la force ». Samedi, le président colombien Gustavo Petro a annoncé sur Twitter l’interpellation de son fils aîné Nicolas Petro, accusé de « blanchiment d’argent » et d' « enrichissement illégal », dans une affaire liée à la campagne présidentielle.

Le premier président de gauche en Colombie a écrit dans un tweet que la police avait interpellé son fils et l’ex-femme de ce dernier, Days Vasquez. En mars, Days Vasquez a accusé son ancien partenaire d’avoir reçu d’importantes sommes d’argent de la part de narcotrafiquants et de contrebandiers en 2022 pour la campagne présidentielle victorieuse de Gustavo Petro mais qu’il les avait utilisées pour mener une vie luxueuse dans la ville de Barranquilla.

« Que ces événements forgent son caractère et qu’il puisse réfléchir à ses propres erreurs », a indiqué le président. « En tant que personne et père, tant d’autodestructions me fait beaucoup de mal ».

Gustavo Pedro nie avoir reçu de l’argent de narcotrafiquants

Le parquet a indiqué de son côté que Nicolas Petro avait été arrêté « pour les délits de blanchiment d’actifs et enrichissement illégal » et son ex-épouse pour « blanchiment d’actifs et violation de données personnelles ».

Le président colombien nie avoir reçu de l’argent de groupes de narcotrafiquants et a lui-même demandé l’ouverture d’une enquête contre son fils.

Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days



Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023



Nicolás Petro était député du « Pacte historique », l’alliance de gauche ayant porté son père au pouvoir. Des médias avaient publié des relevés de comptes de Nicolas Petro, montrant des revenus bien supérieurs à ceux du salaire d’un parlementaire.

Days Vásquez avait affirmé, dans une interview, que son ex-mari avait reçu l’équivalent d’environ 124. 000 dollars d’un ancien trafiquant de drogue, Samuel Santander Lopesierra. Connu sous le pseudonyme « The Marlboro Man », Samuel Santander Lopesierra a purgé dix-huit ans de prison aux Etats-Unis pour trafic de drogue.