Après les Etats-Unis, l’Union européenne a annoncé ce samedi matin qu’elle « ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch » au Niger, et qu’elle suspend immédiatement « toutes ses actions de coopération dans le domaine sécuritaire » avec le pays du Sahel, a indiqué le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell.

Côté réactions françaises, Emmanuel Macron a condamné « avec la plus grande fermeté » le coup d’Etat, le ministère des Affaires étrangères indiquant que la France « ne reconnaît pas les autorités » issues du putsch. Le président français ouvrira samedi à 15 heures un Conseil de défense et de sécurité nationale sur ce pays où 1.500 soldats de la France sont actuellement déployés et travaillaient jusqu’ici avec l’armée nigérienne.

Bruxelles demande la libération du président déchu

Le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d’Etat militaire, « a été démocratiquement élu, il est et demeure donc le seul Président légitime du Niger. Sa libération doit intervenir sans condition et sans délai », a plaidé Josep Borrell dans un communiqué. Outre la suspension de tout aide budgétaire, « toutes les actions de coopération dans le domaine sécuritaire sont suspendues sine die avec effet immédiat », a-t-il ajouté.

L'Union Africaine a de son côté exigé le « retour immédiat » des militaires nigériens dans leurs casernes et le « rétablissement de l'autorité constitutionnelle » sous 15 jours, dans un communiqué publié après une réunion vendredi de cette instance.