Une image spectaculaire des incendies vus du ciel en Sicile, une vidéo d’un pyromane qui serait à l’origine du drame actuel sur l’île italienne… Au-delà des théories climatosceptiques relayées, la catastrophe naturelle est la source de plusieurs fausses informations. 20 Minutes vous a démêlé le vrai du faux.

FAKE OFF

Actuellement, une grande partie du bassin méditerranéen brûle. La Grèce, la Tunisie ou encore la Sicile font face à de violents incendies. Sur l’île italienne, il y a plusieurs foyers, dont l’un près de Palerme qui a conduit à la fermeture de l’aéroport mardi 25 juillet. Le feu s’est arrêté à seulement quelques mètres du tarmac.

D’est en ouest sur l’île, l’air est irrespirable, et un pic de températures de 47,6 °C a été constaté à Catane. Pour l’instant, les autorités italiennes déplorent trois décès, et des milliers de personnes ont été évacuées.

La vidéo qui montre un pyromane date de 2021

Fortement relayée sur les réseaux sociaux, partout en Europe cette semaine, une vidéo des carabiniers - une force militaire chargée de missions de police et de maintien de l’ordre en Italie - montrerait un homme en scooter, mettant le feu à une rue bordée d’arbres à Palerme.

Quelle chance pour le réchauffement climatique d'avoir un pyromane en #Sicile comme porte-parole ! 🙄🔥 #incendie https://t.co/kg5ihe6sRi — Aldo Blast (@Aldo_Blast) July 26, 2023



Pour des internautes, l’homme filmé serait donc à l’origine des violents incendies actuels, et donc le réchauffement climatique ne serait qu’un mythe. Tout d’abord, cette logique est absurde, et ce n’est parce que quelqu’un allume un incendie que le réchauffement climatique n’existe pas. Pour la faire courte, justement ce réchauffement et donc la sécheresse favorise et accélère les départs de feux.

Ensuite, si la vidéo est bien réelle, elle est sortie de son contexte. Par une recherche d’image, il est possible de retrouver le petit film publié dès 2021. Le Corriere della Serra, journal de Milan, et Il Mattino, quotidien de Naples, partageaient la vidéo en septembre 2021. Le second titrait : « Potenza, incendiaire arrêté qui a mis le feu dans un bois. » Car en plus de ne pas dater de ce mois de juillet, le pyromane n’a pas été filmé en Sicile. Il s’agissait d’un homme de 47 ans arrêté par les gardes forestiers dans la province de Potenza au sud de l’Italie.

La photo prise du ciel ne montre pas l’île qui brûle

« Toute une grande île qui brûle… et ce n’est pas un cas isolé… c’est toute la Méditerranée qui brûle devant nos yeux… », écrit une internaute sur Twitter. Jointe à son message, une photographie vue du ciel de la Sicile. Sur l’Ile, de nombreux points orange qui s’apparentent à des feux, et dans le ciel, ce qui ressemble fortement à de la fumée.

Toute une grande île qui brûle … et ce n'est pas un cas isolé… c'est toute la Méditerranée qui brûle devant nos yeux … #Sicile #Sicilia pic.twitter.com/Qzr4hgRR1e — Dr. Yalç Aydın (@professeurfle) July 26, 2023



Mais il ne s’agit pas du tout des incendies qui ont actuellement lieu en Méditerranée. Par une recherche d’image inversée, il est possible de retrouver la photographie publiée bien avant cette année. Il s’agit en réalité d’une vue depuis l’espace des différentes villes siciliennes, qui ressortent par chaque point lumineux. Palerme au nord de l’île, Catane tout à l’est… La « fumée » qui surplombe la Sicile n’est autre que les nuages dans le ciel. Et plusieurs, quasiment similaires, sont partagées chaque année par la NASA, notamment ici en 2014.

La NASA partage toutefois les données sur les incendies. Sur la carte, les incendies sont matérialisés par des points rouges, dont on peut voir l’évolution au fil des jours et des heures. Et lorsque l’on zoome sur la Sicile justement, on constate que les lieux identifiés sur la carte et sur lesquels se déroulent les incendies, ne correspondent pas aux points lumineux du cliché partagé sur Twitter.