Le deal n’a pas implosé mais il est menacé. Accusé de fraude fiscale, Hunter Biden a finalement plaidé non coupable, mercredi, alors qu’une juge nommée par Donald Trump a refusé de « tamponner » l’accord négocié entre le fils de Joe Biden et les procureurs du ministère de la justice. La magistrate a toutefois accordé du temps aux deux parties pour renégocier un accord plus resserré qui ne protégerait pas à l’avenir Hunter Biden de charges supplémentaires.

Un accord avait initialement été trouvé entre le procureur de l’Etat du Delaware et Hunter Biden le mois dernier, dans lequel ce dernier s’engageait à plaider coupable. Mais la complexité de l’accord, via lequel Hunter Biden reconnaissait avoir également enfreint la législation sur les armes à feu – sans toutefois plaider coupable de cette charge – a été qualifiée « d’inhabituelle » par la juge Maryellen Noreika. Notamment, selon elle, car l’accord offrait une « immunité trop large » à Hunter Biden, un point dénoncé par de nombreux républicains au Congrès.

De multiples casseroles

L’accord, sur des charges ramenées à des délits, et pas à des crimes, permettrait, selon toute vraisemblance, à Hunter Biden d’éviter une peine de prison. Interrogée sur ce dossier lors d’un point presse, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a botté en touche, estimant qu’il s’agissait d’un « problème privé », renvoyant les questions aux avocats de Hunter Biden.

Le fils cadet du président américain – l’aîné, Beau, est mort en 2015 d’un cancer du cerveau – a décrit sans fard ses problèmes d’addiction, au crack notamment, dans un livre paru au printemps 2021.

Dans cet ouvrage, Hunter Biden, ancien avocat et homme d’affaires devenu artiste, assure également être désormais sevré de l’alcool comme de la drogue. Le président américain l’a toujours soutenu publiquement et s’était notamment dit « fier » de lui lors d’un débat mouvementé l’opposant à Donald Trump avant la présidentielle de 2020.