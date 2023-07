08h36 : Poutine doit évoquer l’Ukraine vendredi avec les dirigeants africains

Le président russe Vladimir Poutine doit évoquer vendredi l’Ukraine avec les dirigeants africains qui seront réunis à partir de jeudi à Saint-Pétersbourg lors d’un sommet spécial Russie-Afrique. « Un déjeuner de travail est prévu entre Vladimir Poutine et un groupe de chefs d’Etat africains sur l’Ukraine le 28 juillet », a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Selon le Kremlin, « 49 pays africains ont confirmé leur participation » à la deuxième édition de ce sommet Russie-Afrique, après une première en octobre 2019 à Sotchi, sur la mer Noire. « Plus de 50 séances et tables rondes » sont ainsi prévues en fin de semaine, peut-on lire dans le communiqué, notamment sur des thématiques allant de la coopération économique à l’alimentation, en passant par l’énergie, la sécurité, mais aussi l’éducation et la santé.