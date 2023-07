En Irak, en Iran et au Liban, nombre de manifestants sont descendus dans les rues ce vendredi pour dénoncer l’autorisation accordée par les autorités suédoises à des rassemblements organisés pour profaner le Coran. Au petit matin ce samedi, les forces de sécurité irakiennes ont dû disperser des centaines de partisans de Moqtada Sadr qui tentaient de rallier l’ultra-sécurisée Zone verte abritant des ambassades.

La manifestation nocturne a été provoquée par des informations de presse qui semblent faire état d’une autre profanation du Coran, cette fois-ci au Danemark. Sur sa page Facebook, le mouvement d’extrême droite Danske Patrioter a posté vendredi la vidéo d’un homme brûlant ce qui semble être un coran et piétinant un drapeau irakien.

La police de Copenhague a confirmé qu’un livre a été brûlé devant l’ambassade d’Irak, sans être en mesure de confirmer qu’il s’agissait d’un coran.

Les diplomates suédois en Irak rapatriés

Jeudi, des partisans de Sadr ont attaqué de nuit et incendié l’ambassade de Suède. Ces évènements ont provoqué une crise diplomatique entre la Suède et l’Irak, qui a expulsé l’ambassadrice suédoise. La diplomatie suédoise a annoncé avoir temporairement rapatrié à Stockholm les opérations et le personnel de son ambassade en Irak.

Tôt samedi, le ministère des Affaires étrangères irakien a condamné dans un communiqué « la profanation du saint Coran et du drapeau irakien devant l’ambassade d’Irak au Danemark ». « Ces actions provoquent des réactions et mettent toutes les parties dans des situations délicates », a-t-il averti.

Plus d’ambassadeur suédois en Iran non plus

En Iran, le ministre des Affaires étrangères a déclaré vendredi soir qu’aucun ambassadeur suédois ne serait accepté à Téhéran tant que des « mesures concrètes » n’auront pas été prises par la Suède pour éviter toute nouvelle profanation du Coran sur son territoire.

Lors d’une interview à la télévision d’Etat, Hossein Amir-Abdollahian a indiqué que « le mandat de l’ambassadeur suédois à Téhéran a pris fin » et que, « conformément aux directives du président, tant que le gouvernement suédois n’aura pas pris des mesures sérieuses concernant la profanation du Coran, nous n’accepterons pas le nouvel ambassadeur suédois ».

Dans les autres pays arabes, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont, eux, convoqué les chargés d’Affaires suédois dans leur pays. Le Koweït a lui annoncé œuvrer pour la tenue d’une « réunion urgente » de l’Organisation de coopération Islamique (OCI) et l’adoption de « mesures concrètes garantissant que de tels actes ne se reproduisent pas ».