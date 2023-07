Et une, et deux, et trois inculpations ? Mardi, Donald Trump a indiqué qu’il avait reçu une lettre du procureur spécial Jack Smith l’informant qu’il était visé par l’enquête sur les événements liés au 6 janvier 2021 sur l’assaut du Capitole et le transfert du pouvoir. Déjà inculpé par la justice fédérale dans le feuilleton des documents classifiés, et par celle de New York dans l’affaire Stormy Daniels et, Donald Trump fait sans doute face à la menace judiciaire et politique la plus sérieuse. 20 Minutes fait le point sur cet épineux dossier et ses conséquences sur la présidentielle de 2024.

Une nouvelle inculpation est-elle certaine ?

Non, mais elle est probable. « Jack Smith, le procureur cinglé du ministère de la Justice de Joe Biden, a envoyé une lettre (…) indiquant que je suis la CIBLE de l’enquête du grand jury sur le 6 janvier », a écrit Donald Trump sur Truth Social. Ce genre de courrier précède en général une inculpation, sauf si la personne visée réussit à convaincre le grand jury populaire chargé de trancher sur des charges d’y renoncer.

Trump dit avoir reçu la lettre dimanche, avec « quatre petits jours » pour s’expliquer devant le grand jury, ce qu’il ne semble pas avoir l’intention de faire. Cela signifie qu’une inculpation est, en théorie, possible dès vendredi, même si les experts tablent plutôt sur la semaine prochaine.

A quelles charges Donald Trump risque-t-il de faire face ?

Jack Smith, le procureur spécial nommé par le ministre de la Justice, a mené une enquête sur un double front. Elle couvre à la fois les efforts de Donald Trump pour se maintenir au pouvoir (pression sur des responsables, listes alternatives de grands électeurs non certifiés) et ses actions pendant l’assaut du Capitole.

A la lumière de l’enquête menée par les élus du Congrès sur le 6 janvier, l’ancien président risque de faire face à deux charges particulièrement sérieuses, estime pour 20 Minutes Bradley Moss, avocat spécialiste des questions de sécurité nationale : « conspiration pour commettre une fraude aux dépens des Etats-Unis » et « conspiration pour entraver une procédure officielle » du Congrès. Les procureurs pourraient soutenir que Donald Trump a été au cœur d’un complot pour « interférer avec les fonctions du gouvernement, nommément le transfert pacifique du pouvoir ». En cas de condamnation, il risquerait « de passer l’essentiel du reste de ses jours en prison », estime Moss.

Une charge de « conspiration séditieuse » est-elle possible ?

Une charge de « conspiration séditieuse », au nom de laquelle le fondateur des Oath Keepers, un groupe paramilitaire d’extrême droite, a écopé de 18 ans de prison, est possible mais moins probable car faudrait prouver que Donald Trump avait l’intention d’appeler à la violence.

Moss s’attend à un acte d’inculpation « concis », avec les charges « les plus faciles à prouver », notamment en s’appuyant sur les fausses déclarations des avocats de Donald Trump devant les tribunaux et sur le témoignage devant le grand jury des proches de l’ancien président, comme Mike Pence, Jared Kushner ou l’ex-avocat de Trump, Rudy Giuliani. La justice a également eu accès aux communications de John Eastman, l’avocat au cœur de la campagne pour convaincre Mike Pence de ne pas certifier le scrutin.

Comment les adversaires de Donald Trump réagissent-ils ?

Tout en dénonçant « l’acharnement » judiciaire, Ron DeSantis a taclé l’ancien président en conférence de presse, relevant lors de l’assaut du Capitole, Donald Trump « était à la Maison blanche et n’a rien fait, il aurait dû (appeler au calme) avec plus de force ». L’ancien procureur Chris Christie veut attendre de voir d’éventuelles charges avant de commenter mais a répété sur Twitter que « les actions de Donald Trump le 6 janvier prouvent qu’il n’a que faire de notre pays et de notre constitution ». Mike Pence, lui, doit s’exprimer en fin d’après-midi.

« D’un point de vue politique, ces inculpations n’ont aucun impact, les supporteurs de Donald Trump sont prêts à le suivre jusqu’au bout », relève le stratégiste républicain Barrett Marson. Selon lui, hormis Chris Christie, les autres candidats de la primaire « refusent d’attaquer avec force Donald Trump face à la base » républicaine.

A quoi pourrait ressembler le calendrier judiciaire ?

Avec un troisième éventuel procès, on risque d’assister à un embouteillage judiciaire. Selon Bradley Moss, il est probable que le procès à New York pour fraude comptable prévu en mars 2024 soit le premier, et qu’il soit suivi par celui des documents classifiés puis par celui, s’il a lieu, du Capitole.

Quel rôle jouera la présidentielle de novembre 2024 ?

Le scrutin pourrait être l’ultime juge de paix, au moins pour les affaires judiciaires fédérales. Si les avocats de Donald Trump parviennent à jouer la montre et qu’il était élu avant que les procès aient eu lieu, il – ou tout autre républicain élu – pourrait demander au ministère de la Justice d’abandonner les charges, et il serait tranquille jusqu’en 2029. En cas de condamnation préalable à de la prison, Trump pourrait également bénéficier d’une grâce. Mais un président, quel qu’il soit, n’aurait aucun pouvoir sur une peine imposée par un Etat. Si Donald Trump l’emportait en novembre 2024 tout en étant condamné à de la prison à New York – ou en Géorgie, où il pourrait être inculpé cet été – les Etats-Unis traverseraient une crise constitutionnelle sans précédent.