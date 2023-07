Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré samedi qu’il se sentait « très bien » après avoir été admis à l’hôpital pour des vertiges, son bureau indiquant qu’il avait probablement été déshydraté. Le chef du gouvernement âgé de 73 ans a été transporté d’urgence dans l’après-midi au Sheba Medical Center, le plus grand hôpital d’Israël, situé près de Tel Aviv, a indiqué son bureau dans un communiqué.

« Il est en bonne forme et fait l’objet de contrôles médicaux », a-t-il ajouté. Dans un second communiqué, le bureau de Netanyahou a souligné que ce dernier avait passé du temps vendredi dans la chaleur accablante de la mer de Galilée, dans le nord d’Israël. « Aujourd’hui, il s’est senti légèrement étourdi et, sur les conseils de son médecin personnel, le Dr Zvi Berkowitz, il a été emmené au service des urgences de Sheba », selon le communiqué.

« Les premiers examens ont montré des résultats normaux », selon la même source. « Le premier diagnostic indique une déshydratation », a déclaré son bureau, ajoutant que le Premier ministre subira une série d’examens complémentaires. Dans un enregistrement vidéo publié plus tard, Netanyahou a dit qu’il avait passé du temps sur le lac avec sa femme, « au soleil, sans chapeau, sans eau ». Ce n’était « pas une bonne idée », a-t-il affirmé, précisant qu’il se sentait « très bien ».

« Boire plus d’eau »

Il a aussi recommandé aux Israéliens de « passer moins de temps au soleil » et de « boire plus d’eau » en raison des fortes chaleurs qui sévissent dans le pays. Le bureau de Netanyahou a ensuite indiqué qu’il « restait à l’hôpital pour la nuit en observation, sur recommandation de ses médecins », et que la réunion hebdomadaire du cabinet était reportée de dimanche à lundi. Benjamin Netanyahou, qui a remporté avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes et d’extrême droite les élections de novembre 2022, est en difficulté sur le plan intérieur où il fait face à une opposition sans relâche au projet de réforme judiciaire défendu par son gouvernement.

Il est en outre accusé de corruption dans une série d’affaires. Son procès s’est ouvert en mai 2020, une première en Israël pour un Premier ministre en exercice. Netanyahou réfute les accusations portées contre lui et s’estime victime d’une chasse aux sorcières. En octobre, il a été hospitalisé pendant une nuit après s’être senti mal pendant le jeûne de Yom Kippour, la fête la plus sacrée du calendrier religieux.