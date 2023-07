La Corée du Nord dit avoir testé un missile balistique à combustible solide

La Corée du Nord a déclaré ce jeudi avoir testé avec succès son nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, selon les médias d’Etat, quelques jours après que Pyongyang a menacé d’abattre les avions espions américains qui violeraient son espace aérien.

Le Hwasong-18 - un nouveau type d’ICBM à combustible solide qui n’aurait été tiré par l’armée nord-coréenne qu’une seule fois, en avril - a parcouru 1.001 kilomètres à une altitude maximale de 6,648 km avant de s’abîmer dans la mer de l’Est, a indiqué l’agence de presse KCNA, en employant le nom coréen de la mer du Japon. Selon les experts, la durée de vol d’environ 70 minutes est également similaire à celle de certains des précédents lancements d’ICBM de la Corée du Nord.

Le lancement, qui, selon KCNA, a été supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a été une « grande explosion » qui a secoué « la planète entière », ajoute le rapport du média d’Etat. Kim Jong-un a également promis qu’une « série d’offensives militaires plus fortes » serait lancée jusqu’à ce que les Etats-Unis et la Corée du Sud changent leur politique à l’égard du Nord, a rapporté KCNA.

Un tir « condamné fermement »

La confirmation du lancement, dont l’armée sud-coréenne avait fait état mercredi, intervient au moment où les relations sont au plus bas entre les deux Corées. Kim Jong-un, a qualifié d' « irréversible » le statut de puissance nucléaire de son pays l’an passé, et appelé à un développement accru d’armements, notamment d’armes nucléaires tactiques.

En réponse, Séoul et Washington ont promis que Pyongyang s’exposerait à une riposte nucléaire et à la « fin » de son gouvernement actuel s’il décidait d’employer l’arme atomique contre eux. Le lancement « est une grave provocation qui porte atteinte à la paix et à la sécurité de la péninsule coréenne » et viole les sanctions des Nations unies à l’encontre de Pyongyang, a souligné mercredi l’état-major sud-coréen, appelant Pyongyang à mettre fin à de telles actions.

Les Nations unies, les Etats-Unis et leurs alliés, dont la France, l’ont également condamné fermement mercredi. Les Etats-Unis ont « condamné fermement » ce tir, « en violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », selon un communiqué d’un porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, rattaché à la Maison Blanche. « Il attise inutilement les tensions et risque de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région », a ajouté Adam Hodge. En février, Pyongyang a également lancé un Hwasong-15, qui a parcouru 989 kilomètres.