L’ancien médecin de l’équipe américaine de gymnastique Larry Nassar, condamné à la perpétuité pour avoir agressé sexuellement au moins 265 gymnastes, a été poignardé à plusieurs reprises en prison et est dans un « état stable », a-t-on appris lundi auprès d’un responsable syndical.

Détenu dans une prison fédérale de haute sécurité de Sumterville, en Floride, Larry Nassar a été poignardé dimanche par un autre détenu à 10 reprises, notamment au niveau du cou et de la poitrine, a indiqué à l’AFP Joe Rojas, président de la branche locale du syndicat de l’American Federation of Government Employees. Il a été « sauvé par les gardiens » et se trouve actuellement « dans un état stable », a-t-il ajouté.

Enquête en cours

L’administration pénitentiaire locale n’a pas souhaité confirmer l’identité de la victime, mais a indiqué à l’AFP qu’un détenu avait été attaqué dimanche autour de 14H35 locales et avait été évacué après des premiers soins vers un hôpital local. « Une enquête interne » est en cours, a-t-elle précisé.

Larry Nassar, 59 ans, ancien médecin de l’équipe américaine de gymnastique, purge une peine de prison à vie après avoir été condamné à de lourdes peines en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur au moins 265 gymnastes, la plupart mineures, une affaire qui a marqué les Etats-Unis et le monde sportif.

Parmi ses victimes figurent notamment les célèbres gymnastes olympiques Simone Biles, Aly Raisman et McKayla Maroney, mais il avait aussi commis des agressions contre des athlètes de l’université d’Etat du Michigan et dans un club de gymnastique à Lansing où il travaillait.