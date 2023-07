Elu pour la première fois en 2016, alors qu’il était Premier ministre depuis 2003, Chavkat Mirzioïev pourrait se maintenir à la tête de l’Ouzbékistan jusqu’en… 2037. Le président sortant a été largement réélu à l’issue de la présidentielle anticipée de dimanche, obtenant un mandat de sept ans dans le pays le plus peuplé d’Asie centrale. D’après des résultats préliminaires transmis, lundi, par la Commission électorale lors d’une conférence de presse dans la capitale Tachkent, il a obtenu 87,05 % des voix, tandis que la participation frôle les 80 %.

Ses trois adversaires, méconnus du grand public, ont récolté entre 3 % et 4 %, d’après la Commission électorale, alors que seuls cinq partis politiques sont autorisés en Ouzbékistan et qu’ils sont tous peu ou prou loyaux au dirigeant. Une écrasante victoire qui suscite différentes réactions à l’international : Vladimir Poutine a salué une « victoire convaincante » témoignant d’un « large soutien populaire », alors que Xi Jinping a félicité le président ouzbek au téléphone.

Aucune opposition

En revanche, l’élection a manqué de « véritable compétition politique », ont indiqué, lundi, les observateurs internationaux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dans un communiqué, l’OSCE a salué une élection « techniquement bien préparée » et de récentes réformes juridiques, mais regretté des « libertés fondamentales » toujours « restreintes », une campagne électorale « minimaliste » et un « nombre important d’irrégularités de procédure » observées le jour du vote dans ce pays d’Asie centrale.

Elu en 2016 avec 88,61 % des voix, puis réélu avec 80,12 % en 2021, Chavkat Mirzioïev avait convoqué cette présidentielle après le référendum constitutionnel du 30 avril, adopté à plus de 90 %, qui valide le passage du quinquennat au septennat et l’autorise à se représenter pour deux mandats supplémentaires. Des mesures qui ouvrent la voie au maintien théorique au pouvoir jusqu’en 2037 du dirigeant ouzbek, qui avait été le Premier ministre de son prédécesseur, Islam Karimov, entre 2003 et 2016.

Un « nouvel Ouzbékistan » ambitieux

Ingénieur de formation, Chavkat Mirzioïev se présente comme un réformateur à même de consacrer l’ère du « Nouvel Ouzbékistan », où « l’être humain est la valeur suprême », un mantra affiché partout à travers le pays. Il a également promis l’accès à Internet et à l’eau potable pour tous les Ouzbeks, dont la moitié vit à la campagne, et s’est donné pour objectif de doubler le PIB avec un accent mis sur les étudiants, dans un pays à la forte croissance démographique.

A l’international, il entend poursuivre sa politique d’ouverture pour rompre avec l’isolement de l’Ouzbékistan pendant la présidence d’Islam Karimov, afin d’attirer des investissements étrangers et touristes. L’Ouzbékistan, ex-république soviétique riche en gaz, occupe une position stratégique, étant le seul pays frontalier de tous les autres États de la région, dont l’Afghanistan.