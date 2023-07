En Arabie saoudite, critiquer le pouvoir en place est très lourdement réprimé. Deux Saoudiennes, Salma al-Chehab et Nourah al-Qahtani, ont fait les frais de cette politique. Pour avoir tweeté leur opposition au régime de Mohammed ben Salmane, ces deux femmes ont été condamnées en 2022 à 34 et 45 ans de prison.

Dans un rapport daté du 19 juin, consulté samedi par l’AFP, on apprend que le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire a qualifié les détentions de Salma al-Chehab et Nourah al-Qahtani d'« arbitraires ». Ils demandent leurs libérations.

Des « traitements cruels, inhumains ou dégradants »

Ces Saoudiennes devraient avoir droit « à une indemnisation et d’autres réparations, conformément au droit international », a-t-il ajouté. Les experts de l’ONU affirment également avoir recueilli des preuves crédibles selon lesquelles Salma al-Chehab a subi des « traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Ils évoquent « des menaces, des insultes, du harcèlement et des méthodes inappropriées utilisées durant son interrogatoire », en se basant notamment sur les informations fournies par des groupes de défense des droits humains comme ALQST (Democracy for the Arab World Now) et MENA Rights Group.

Dans sa réponse au groupe d’experts, l’Arabie saoudite a rejeté ces conclusions, les qualifiant d'« infondées » et manquant de « preuves », niant tout mauvais traitement.









Qui sont les deux opposantes ?

Doctorante en Angleterre et issue de la minorité chiite, Salma Al-Chehab avait été arrêtée en janvier 2021 alors qu’elle était en vacances dans son pays. Cette mère de deux enfants avait affirmé avoir été placée à l’isolement pendant 285 jours avant d’être jugée pour des publications sur Twitter défendant les droits des femmes. En août 2022, elle s’est vu infliger une peine de trente-quatre ans de prison assortie d’une interdiction de quitter le territoire pour une durée similaire après sa sortie de détention.

Nourah al-Qahtani, elle, a été condamnée l’année dernière à une peine de quarante-cinq ans de prison pour avoir « défié » le roi Salmane et son fils, le prince héritier, sur Twitter. Selon les documents judiciaires consultés à l’époque par l’AFP, elle serait derrière un compte anonyme sur lequel figuraient des messages évoquant des manifestations antigouvernementales, interdites dans le royaume.