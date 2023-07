L’Afrique du Sud a été frappée mercredi soir par une tragédie. Seize personnes, dont des enfants, ont trouvé la mort après une fuite de gaz dans un bidonville de Boksburg, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Johannesburg, a-t-on appris auprès des services d’urgence, qui ont révisé à la baisse ce bilan dans la nuit.

« Nous avons confirmé le décès de 16 personnes sur place », soit huit hommes, cinq femmes et trois enfants, a indiqué le porte-parole des services d’urgence William Ntladi, précisant que 16 autres avaient été blessées. Parmi ces blessées, « quatre sont hospitalisés dans un état critique, onze sont stables » et le dernier, un mineur, « est désormais pleinement conscient ».

Une bouteille d’oxyde de nitrate serait à l’origine du drame

« L’intervention des ambulanciers a permis de réanimer d’autres personnes qui ont été emmenées à l’hôpital », a ajouté William Ntladi, sans autre explication sur ce bilan révisé à 16 morts, quelques heures après une annonce initiale des autorités d'« au moins 24 morts ».

Appelés autour de 20 heures, initialement pour ce qui semblait être une explosion, les services d’urgence ont constaté qu’il s’agissait d’une fuite de gaz. Une bouteille d’oxyde de nitrate a été trouvée sur les lieux. « A notre arrivée, on a vu des dizaines de personnes étendues dans toute la zone en raison de l’inhalation de ce gaz toxique », a raconté le porte-parole.

Un gaz utilisé pour des « activités minières illégales »

Une fuite de ce cylindre les aurait empoisonnés, selon les premiers éléments de l’enquête. « Il s’agirait d’une fuite de gaz d’une bouteille, qui serait de l’oxyde de nitrate, un gaz très toxique qui a affecté les habitants de ce quartier informel de Boksburg », a expliqué William Ntladi. « Les informations préliminaires indiquent que ces personnes utilisaient ce gaz dans le cadre d’activités minières illégales », a-t-il encore avancé. « Apparemment, les mineurs clandestins utilisaient le gaz pour extraire l’or du sol ».

Les secouristes puis la police scientifique ont quadrillé tard dans la nuit toute la zone touchée, un bric-à-brac de cabanes miséreuses en brique et tôle ondulée. Le bidonville se situe au pied d’une ancienne mine abandonnée. Dans la nuit, des voisins se sont regroupés autour d’un feu pour observer le ballet des policiers et scientifiques en uniforme.

Rongée par un chômage endémique, l’Afrique du Sud compte des milliers de mineurs illégaux surnommés « zama zamas », qui vivent souvent dans des squats. Ceux « qui essayent et essayent encore », en langue zouloue, descendent dans des mines abandonnées car souvent plus assez rentables et tentent d’en tirer ce qu’il reste de métaux précieux, de pierres ou même de charbon.