Ce n’est pas Pinocchio qui a été retrouvé dans ce cachalot échoué sur une plage de La Palma dans les îles Canaries. C’est un trésor d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros qu’Antonio Fernández Rodríguez, directeur de l’Institut de santé animale et de sécurité alimentaire de l’université de Las Palmas, a réussi à extraire du corps de l’animal, rapporte The Guardian.

En inspectant le côlon du mammifère, le scientifique a retrouvé une grosse pierre d’environ « 50 à 60 cm de diamètre » et d’un poids de « 9,5 kg ». Plus exactement, il s’agit d’ambre gris, une substance rare. Le morceau retrouvé dans le corps de l’animal est estimé à environ 500.000 euros.

Cet ambre gris, également connu sous le nom d'« or flottant » est en fait produit par un cachalot sur cent, précise le quotidien britannique. Il s’agit de restes de calmars et de seiches qui s’accumulent dans l’estomac du mammifère et forment une sorte de caillot. Il est expulsé naturellement par l’animal et flotte dans les eaux internationales. Mais s’il devient trop gros, il s’accroche à l’intestin du cachalot et provoque sa mort. L’ambre gris est majoritairement utilisé par les parfumeurs, prisé pour son odeur boisée ainsi que pour sa capacité à fixer les odeurs.