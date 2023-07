L’Ukraine a accusé mardi Moscou de préparer une « provocation » dans la centrale nucléaire de Zaporijia (sud), occupée par les troupes russes, alors que la Russie assure de son côté que Kiev prépare une « attaque » de l’installation.

L’armée ukrainienne a mis en garde contre « la préparation possible d’une provocation sur le territoire de la centrale de Zaporijia dans un avenir proche ». Elle avance que des « objets similaires à des engins explosifs ont été placés sur le toit extérieur des réacteurs 3 et 4 ».

« Leur dénotation ne devrait pas endommager les générateurs, mais donner l’impression de bombardements depuis le côté ukrainien », poursuit l’armée, avertissant que Moscou « fera de la désinformation à ce sujet ».

Kiev va faire usage de « drones », dit Moscou

A Moscou, un conseiller du géant russe du nucléaire Rosatom, Renat Karchaa, a lui accusé Kiev de préparer une « attaque » de la centrale.

« Aujourd’hui, nous avons reçu une information que je suis autorisé à révéler. Le 5 juillet, durant la nuit, en pleine obscurité, l’armée ukrainienne va essayer d’attaquer la centrale nucléaire de Zaporijia », a déclaré Karchaa à la télévision russe. Il assure que Kiev a prévu de faire usage « d’armes de précision à longue portée » et de drones.

Inquiétude sur la centrale

Tombée aux mains de l’armée russe le 4 mars 2022, la plus grande centrale d’Europe a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises. Selon Kiev, la Russie a placé des troupes et des armes dans son enceinte.

La destruction en mai du barrage de Kakhovka située dans la zone du sud occupée par la Russie a suscité des inquiétudes pour la pérennité du bassin servant à refroidir les six réacteurs de la centrale.

Le 22 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé la Russie de préparer un « attentat terroriste » impliquant une fuite « de radiations » à la centrale de Zaporijia, une accusation immédiatement rejetée comme « mensonge » par le Kremlin.