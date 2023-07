Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev de nouveau visé par des attaques russes durant la nuit...

10h44 : Un effet « destructeur » sur Vladimir Poutine

La guerre en Ukraine a un effet « destructeur » sur Vladimir Poutine, a déclaré samedi le directeur de la CIA, ce qui crée pour l’agence de renseignement une « occasion » exceptionnelle.

Depuis la Fondation Ditchley, au Royaume-Uni, William Burns a qualifié l’invasion de l’Ukraine par la Russie de « défi géopolitique le plus immédiat et le plus aigu pour l’ordre international aujourd’hui ». Selon lui, la guerre est un « échec stratégique » pour Moscou, qui a révélé les faiblesses militaires de la Russie, porté un coup à son économie et encouragé l’élargissement et le renforcement de l’Otan.