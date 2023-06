La France a jugé ce vendredi « totalement infondée » l’accusation du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme selon laquelle elle connaît des problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein de ses forces de l’ordre.

« Toute accusation de racisme ou de discrimination systémiques par les forces de l’ordre en France est totalement infondée », a réagi le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué. « Le dernier examen périodique universel auquel notre pays s’est soumis nous a permis d’en faire la démonstration », a souligné le ministère, ajoutant que « la France et ses forces de l’ordre luttent avec détermination contre le racisme et toutes les formes de discriminations. Aucun doute n’est permis dans cet engagement ».

L’usage de la force fait débat

Le gouvernement a annoncé le déploiement de blindés de la gendarmerie pour tenter d’enrayer le cycle des violences, pillages et destructions qui affecte de nombreuses villes du pays depuis le décès mardi du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d’un contrôle routier.

Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, a estimé vendredi que c’était « le moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l’ordre ». Mais selon le ministère, « les forces de l’ordre font face avec un grand professionnalisme à des situations et des actes d’une extrême violence ».

« L’usage de la force par la police et la gendarmerie nationales, est régi par les principes d’absolue nécessité et de proportionnalité, strictement encadré et contrôlé. 249 policiers ont été blessés lors de violences ces derniers jours », rappelle le communiqué du Quai d’Orsay.