La favorite des sondages face à une immense surprise. Au Guatemala, après un premier tour marqué par une forte abstention et un grand nombre de bulletins nuls qui reflètent l’ampleur de la défiance des électeurs, Sandra Torres arrive en tête avec 15,12 % des voix. Elle devance le député Bernardo Arevalo, qui a récolté 12,20 % des suffrages. Le fils du premier président démocratiquement élu du pays déjoue tous les pronostics, puisqu’il n’était crédité que de 2,9 % d’intentions de vote.

Les deux candidats à un mandat de quatre ans non renouvelable à la tête de l’Etat devront être départagés le 20 août lors d’un second tour. « Quel que soit (mon adversaire) nous allons gagner », a déclaré Sandra Torres, dont c’est la quatrième tentative et qui a échoué au second tour lors des deux derniers scrutins.

Un des pays les plus inégalitaires d’Amérique

Avec deux finalistes sociaux-démocrates, l’élection de cette année marquera une rupture après trois présidences de droite successives : Otto Perez (2012-2015), Jimmy Morales (2016-2020) et le président sortant Alejandro Giammattei. Au total, 22 candidats se présentaient aux suffrages des 9,4 millions d’électeurs inscrits, désabusés après l’exclusion du scrutin par la justice ou le Tribunal suprême électoral des favoris des sondages, dont Thelma Cabrera, appartenant à la population autochtone maya qui représente environ 45 % du corps électoral.

Le Guatemala est l’un des pays les plus inégalitaires d’Amérique latine, juge la Banque mondiale, avec 10,3 millions de ses 17,6 millions d’habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté et un enfant sur deux qui souffre de dénutrition chronique selon l’ONU. Des bandes criminelles sèment la terreur dans un pays où le taux de meurtres, qui s’établit à 17,3 pour 100.000 habitants, est le triple de la moyenne mondiale.