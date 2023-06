« L’éducation en Allemagne c’est n’importe quoi », affirment des internautes sur Twitter ces derniers jours. Une double page d’un manuel écrit en allemand est massivement partagée. Celui-ci montre plusieurs dessins de personnes ayant des relations intimes, hétérosexuelles et homosexuelles. Les internautes affirment qu’il s’agit d’un ouvrage utilisé dans les écoles qui expliquerait aux élèves « que pratiquer la fluidité des genres entre les sexes peut être un moyen d’explorer le genre avant de trouver une expression ou une identité de genre plus stable ».

Un « scandale » que l’on enseigne cela à des enfants, selon les auteurs des publications. « Et dire qu’on prend souvent l’Allemagne comme modèle pour l’éducation, espérons que la France ne s’inspire pas de ça cette fois-ci », note l’un d’eux. Mais qu’est-ce qu’est vraiment ce manuel ?

Ce livre existe bel et bien. Il s’agit d’un ouvrage intitulé « Tant pis pour les choses de la vie ! » Paru fin mars 2021, le livre est signé par le sexothérapeute Carsten Müller et illustré par l’artiste Emily Claire Völker. Mais il ne s’agit en aucun cas d’un manuel scolaire.









Cet ouvrage est « un livre d’images de non-fiction recommandé pour les enfants à partir de 5 ans, qui contient non seulement des textes adaptés aux enfants, mais aussi des conseils pour les parents et les professionnels », a détaillé Mareike Kress, directrice de publications des éditions Michael Fischer, la maison d’édition qui le publie, à l’AFP le 2 juin. L’ouvrage est donc destiné aux parents et aux tuteurs qui souhaitent aborder le thème de l’éducation sexuelle avec des enfants.

Pour rappel, en France l’éducation sexuelle est bien prévue dans le temps scolaire. En primaire, cela incombe à chaque instituteur ou institutrice. Au collège et au lycée en revanche, il doit y avoir au moins trois séances annuelles. Selon l’âge, la manière d’aborder le sujet est adaptée, ainsi que la durée et la taille des groupes. Le tout, par des personnels de l’établissement qui sont formés, ou des personnes extérieures qui possèdent un agrément.