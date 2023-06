Dans le milieu de l’océanographie, on l’appelait « Monsieur Titanic ». L’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, l’un des cinq passagers décédés dimanche dernier dans l’implosion du Titan, avait consacré près de 40 ans à l’exploration de l’épave du paquebot, qui gît au fond de l’Atlantique depuis son naufrage en 1911. Jessica Sanders pleure la disparition « d’un ami ». Elle préside la société américaine RMS Titanic, la seule autorisée à récolter des objets sur la zone du sinistre, qui seront présentés dans une exposition à Paris à partir du 18 juillet.

Mais la dirigeante ne se joint pas aux voix qui accusent OceanGate et son fondateur défunt, Stockton Rush, de négligence, avec un submersible en fibre de verre qu’il avait refusé de soumettre à un processus de certification. Jessica Sanders appelle toutefois à une régulation plus stricte. Sans envisager d’arrêter l’exploration du Titanic.

Pourquoi le Titanic attirait-il autant Paul-Henri Nargeolet ? Qu’est-ce qui le poussait à continuer de visiter les grands fonds à 77 ans ?

Déjà, c’est un moment très dur pour nous. Paul-Henri était plus qu’un employé ou un collègue. C’était un ami. Il y a encore quelque chose d’irréel dans ce qui s’est passé. Je devais le rencontrer à Paris le mois prochain pour l’une de nos expositions.

Par le passé, je lui avais demandé pourquoi il avait choisi d’explorer le Titanic. Il m’avait répondu qu’à chaque fois qu’il se rendait sur place, il voyait quelque chose de nouveau. Parfois c’était une zone qu’il n’avait pas encore explorée, ou alors une zone en danger à cause des détériorations. Ou une espèce sous-marine qu’il ne connaissait pas. C’est une très grosse épave, même pour quelqu’un qui s’y est rendu plusieurs fois. Et il disait qu’il y avait toujours quelque chose à découvrir.





@Cite_de_la_Mer just inaugurated its new #TITANIC exhibition, "Forgotten objects, found stories" with the president of RMS Titanic, Inc. Jessica Sanders.#TITANICExhibition #TITANICartifacts #Cherbourg https://t.co/gXgKXLjlBl — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) April 6, 2023



Quel était son rôle dans cette expédition touristique avec OceanGate ?

Il n’y avait pas de partenariat avec OceanGate. Nous avons effectué nous-même huit expéditions jusqu’à l’épave. Nous étions en train d’étudier la manière dont nous pourrions ramener les informations de ces voyages touristiques, et comment les transmettre au public. Mais il n’y avait aucun partenariat. Paul-Henri adorait plonger. Donc quand il m’a demandé s’il pouvait voyager avec OceanGate, y voyant une occasion de ramener de l’information, j’ai répondu « bien sûr ». Je crois qu’il avait commencé les expéditions avec eux en 2019. Donc c’était un invité, avec notre accord. Et notre soutien.

Avait-il fait part d’inquiétudes au sujet de la sécurité du Titan ?

Non. Paul-Henri n’a jamais exprimé de réserves concernant la sécurité. Je pense qu’il était attiré par les aspects technologiques et l’innovation. Il me disait qu’OceanGate effectuait plusieurs vérifications avant chaque expédition. Et qu’il se sentait à l’aise avec cette façon de fonctionner. Mais il savait aussi qu’il y avait un risque, comme sur n’importe quel sous-marin.

A chaque personne qui lui posait des questions sur la sécurité, il répondait : « Quand vous êtes dans un sous-marin à cette profondeur, au moment où vous réalisez qu’il y a un problème, c’est trop tard. » Il en était conscient.

Stockton Rush, le fondateur d’​​OceanGate, s’est vanté d’avoir enfreint les règles pour concevoir ce submersible en fibre de verre, alors que de nombreuses questions sur la solidité avaient été soulevées. A-t-il été négligent ?

Des océanographes ont exprimé des inquiétudes sur la manière dont le sous-marin avait été conçu. Et j’ai lu aussi des interviews où il semblait fier de son innovation. C’est tragique qu’il se soit passé un peu la même chose que pour le Titanic, c’est-à-dire qu’ils pensaient que ça ne coulerait jamais, jusqu’à ce qu’il coule. Je ne sais pas comment on teste un sous-marin pour vérifier combien de fois il peut aller sous l’eau avant l’accident. Je ne suis pas la mieux placée pour vous le dire.









Certaines voix s’élèvent pour réclamer une pause dans l’exploration des grands fonds et des régulations plus strictes sur les certifications. Êtes-vous d’accord ?

J’ai une perspective un peu différente. Je pense qu’il doit y avoir une forme de régulation sur les navires, une forme de certification. Cependant, cela fait depuis les années 1960 que nous plongeons dans les profondeurs en toute sécurité. Beaucoup d’autres personnes le font aussi et nous avons travaillé avec eux. James Cameron a réussi à le faire plusieurs fois avec succès, Victor Vescovo aussi [investisseur et explorateur sous-marin]. Donc je ne pense pas que l’industrie soit en cause, je pense que c’est peut-être la certification qui a besoin de plus de règles.

Comment fonctionne RMS Titanic ?

Nous sommes une entreprise à but lucratif et nous respectons les normes américaines. Mais la mission de RMS Titanic Inc. est de préserver l’héritage du voyage inaugural ainsi que la mémoire des passagers et de l’équipage. Et nous le faisons en racontant de vraies histoires au sujet de vrais passagers à travers de vrais objets que nous avons récupérés. Ainsi, nous proposons une exposition, comme je l’ai évoqué, à Paris à partir du 18 juillet, Porte de Versailles.

Est-ce que cette tragédie va avoir un impact sur vos missions d’explorations futures ?

Cette semaine, honnêtement, nous avons d'abord fait le deuil de notre ami et pas seulement celle d’un membre de la communauté océanographique. Comment cela affectera-t-il les opérations futures ? Je ne le sais pas car nous n’avons pas encore surmonté notre chagrin. Comme Paul-Henri était le plus grand expert du site de l’épave, sa disparition crée un vide dans ce domaine. Mais il avait aussi 77 ans. Je lui avais demandé à plusieurs reprises : « Qui sera ton successeur ? ». Mais aussi : « Doit-il être français ? » Et il ne m’a jamais répondu.

L’une des choses que nous savons, c’est que nous devons continuer le travail. Nous avions déjà prévu une expédition en 2024 pour cartographier le site de l’épave avec de nouvelles technologies. Paul-Henri devait codiriger cette expédition. Je pense que malgré son absence, nous devons aller de l’avant.





A-t-on vraiment besoin d’humains pour ces missions ? Ne peut-on pas utiliser des robots ?

C’est exactement la question que l’on doit se poser pour la prochaine expédition. Les gens aimeraient que tout soit automatisé et que l’on puisse tout contrôler à distance, avec une télécommande. Lors de nos plongées précédentes, cette technologie n’existait pas. A l’avenir, nous devons absolument regarder comment continuer nos missions en prenant le moins de risques possibles, à cause de cette tragédie.

Pourquoi le Titanic fascine-t-il encore autant aujourd’hui ?

Il y a tellement de manières d’entrer dans cette histoire… La plupart des gens vont y trouver quelque chose qui va les intéresser. Cela peut être la partie scientifique, technologique et la plongée en eaux profondes, l’exploration de l’épave de nos jours. Ou bien la construction d’un navire à l’époque, un véritable hôtel sur l’eau, ce qui n’avait jamais été fait avant l’époque édouardienne (1900-1914). D’autres encore vont s’intéresser au naufrage, et aux décisions philosophiques que les personnes à bord ont dû prendre, aux histoires de sacrifice, d’héroïsme. Au-delà du film, une fois que l’on entre dans la véritable histoire, cela nous captive.