Ce vendredi, les Pays-Bas ont annoncé mettre fin, dès le 1er octobre, à l’extraction du gaz dans le plus grand gisement d’Europe. Une décision prise par le gouvernement malgré les inquiétudes mondiales autour de l’approvisionnement énergétique suscitées par la guerre en Ukraine. Les riverains de l’immense site d’extraction dans la province de Groningue, dans le nord, se plaignaient des tremblements de terre à répétition dont la cause est attribuée à l’exploitation intensive du sol depuis 1963. « Les problèmes des habitants de Groningue ne sont pas encore résolus et malheureusement les séismes devraient perdurer pendant plusieurs années mais la source de leur malheur sera fermée à partir d’octobre », a ajouté Hans Vijlbrief dans un communiqué.

Dans un premier temps, en 2018, les Pays-Bas avaient annoncé vouloir fermer le site d’exploitation en 2030, en raison des séismes et de la protestation d’une partie des riverains. Même si l’extraction de gaz dans la région a été presque réduite à néant au cours des dernières années, le gouvernement néerlandais a maintenu le site opérationnel en raison des incertitudes énergétiques mondiales en grande partie provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Onze autres unités maintenues encore un an, au cas où

En raison de la « situation internationale incertaine » et en cas d’hiver extrêmement froid, onze dernières unités d’extraction de gaz du champ de Groningue doivent toutefois rester opérationnelles une année supplémentaire, avant une fermeture définitive en octobre 2024, a annoncé le gouvernement.









Shell Pays-Bas et ExxonMobil ont une participation égale dans la NAM, société responsable de l’extraction du gaz de Groningue depuis le début des années 1960. En février dernier, un rapport d’une commission parlementaire a incriminé le gouvernement néerlandais pour avoir failli dans sa gestion du dossier de l’extraction du gaz dans la région de Groningue. La commission d’enquête note que le gouvernement a une obligation morale de remédier à la situation à Groningue, où de nombreuses habitations ont subi des dommages considérables.