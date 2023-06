Un lien de parenté entre l’équipe (élargie) du sous-marin disparu et de passagers du Titanic en 1912. En tirant le fil généalogique de Stockton Rush, patron d’OceanGate et pilote du Titan disparu en mer, le New York Times est tombé sur une sacrée anecdote. Wendy Rush, la femme de Stockton, possède dans son arbre généalogique deux passagers du Titanic, en 1912.

Elle est l’arrière-arrière-petite-fille d’Isidor et d’Ida Straus, qui figuraient parmi les passagers les plus fortunés du « Wonder Ship », comme le rappelle Le Parisien. Le couple était propriétaire des magasins Macy’s. Mais ce n’est pas tout.

Un lien familial direct avec le Titanic

Les deux amoureux ont connu une fin tragique sur le Titanic. Selon plusieurs récits, Isidor Straus a refusé d’embarquer à bord d’un canot de sauvetage tant que toutes les femmes et les enfants n’étaient pas secourus. Sachant cela, Ida s’est jointe à son mari.

Ils n’ont donc pas pu quitter le navire et se sont laissés couler. Le corps d’Isidor a pu être repêché en mer, mais la dépouille de sa femme n’a jamais été retrouvée. Une histoire passée à la postérité à la sortie du film Titanic en 1997. Le réalisateur James Cameron a mis à l’image le couple, en romançant quelque peu l’histoire.

Plus d’un siècle plus tard, Wendy Rush, cadre d’OceanGate, attend toujours des nouvelles de son mari, disparu dimanche avec quatre membres d’équipage alors qu’il entamait une exploration des décombres du Titanic.