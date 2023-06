Sous-marin disparu près du Titanic EN DIRECT : L’Atalante et le Victor 6000 attendus sur place pour une course contre la montre…

5h00 : Bienvenue sur ce nouveau Live

La rédaction de 20 Minutes est mobilisée 24 heures sur 24 pour cette journée décisive pour le Titan est son équipage. On le rappelle, des sons sous-marins ont été détectés hier, et il est possible, mais pas certain, qu'il s'agisse de signaux des personnes à bord du Titan. Beaucoup d'espoirs reposent sur le robot français Victor 6000, qui doit plonger pour, on l'espère, localiser le subersible et permettre de le remonter avant que les reserves d'oxygène ne soient épuisées, sans doute autour de la mi-journée jeudi, et peut-être un peu plus si l'équipage est parvenu à restreindre sa consommation.