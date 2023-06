Trois jours après la disparition, l’espoir de retrouver les cinq disparus vivants s’amenuise. Les secours ont capté des bruits sous l’eau et tentent d’identifier leur origine. Dimanche, cinq membres d’équipage, dont l’ex-plongeur Paul-Henri Nargeolet, ont embarqué à bord du Titan pour aller explorer l’épave du Titanic. Quelles sont les mensurations du Titan ? Comment fonctionne-t-il ? L’embarcation remplissait-elle tous les critères de sécurité ? 20 Minutes fait le point sur l’engin d’exploration.

A quoi ressemble le Titan ?

C’est un petit sous-marin en forme de cylindre blanc ventru de sept mètres de long pour 2,5 mètres de haut. Selon la fiche technique d’OceanGate, il est capable d’atteindre environ 4.000 mètres de profondeur. Il peut donc résister à une pression de 400 bars, l’équivalent d’une force de 400 kg s’exerçant par centimètre carré. Le submersible ne possède qu’un seul hublot sur le front de la machine.

Contrairement aux sous-marins des grandes profondeurs, souvent contruits en acier et en titane, Titan est le fruit d’une combinaison entre de la fibre de carbone et… Du titane. Les matériaux utilisés garantissent la légèreté à l’embarcation. Sur la balance, Titan émarge à un peu moins de 10 tonnes. En comparaison, le sous-marin français Nautile, habitué des grands fonds marins, pèse près de 20 tonnes.

Comment fonctionne Titan ?

Le sous-marin se déplace à l’aide de quatre moteurs électriques, après une mise à l’eau à partir d’une plateforme immergée. Selon OceanGate, le submersible est doté d’un système de contrôle en temps réel de l’intégrité de sa structure, avec une série de capteurs qui alertent le pilote pour arrêter la descente en cas de danger.

« Toutes les commandes du sous-marin passent par un réseau Wi-Fi, y compris celles du pilotage », a confié Paul-Henri Nargeolet, l’un des disparus, lors d’une interview pour la Cité de la Mer à Cherbourg.

Dans une vidéo publiée en 2022, le PDG d’OceanGate Stockton Rush fait visiter Titan et détaille le fonctionnement du submersible, « entièrement contrôlé avec une manette de jeu et des écrans tactiles. » L’engin dispose de 96 heures d’autonomie avec cinq personnes à bord.

Le Titan remplissait-il toutes les conditions de sécurité ?

David Lochridge, ancien responsable sécurité pour OceanGate, avait émis des réserves sur l’appareil dès 2018. Cet ancien pilote de sous-marin et plongeur écossais a d’abord travaillé dans le groupe américain en qualité de prestataire, en 2015. Il affirme d’ailleurs avoir été licencié en 2018 après avoir « soulevé des problèmes de sécurité importants concernant la conception expérimentale et non testée du Titan », comme le rappelle BFM TV.

L’ancien cadre de l’entreprise s’inquiétait notamment du hublot, pas conçu selon lui pour résister à la pression sous 4.000 mètres de fond. Selon lui, l’entreprise « a refusé de payer le fabricant pour qu’il construise un hublot conforme à la profondeur requise de 4.000 m ».

D’autres spécialistes des technologies marines avaient aussi tiré le signal d’alarme dans une lettre ouverte au New York Times, il y a cinq ans, doutant de « l’approche expérimentale » d’OceanGate. Le groupe américain n’avait pas pris la peine de répondre.

Pour expliquer l’incident dimanche, plusieurs scénarios se dessinent : soit une perte de propulsion ou de communication, le cas de figure le plus « bénin » selon un expert en robotisation sous-marine, interrogé par l’AFP. Deuxième possibilité, le sous-marin a coulé au fond, les chances de sauvetage seraient infimes. Enfin, la coque a pu être endommagée, ce qui peut être fatal à cette profondeur.