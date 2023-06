11h31 : Qui est Paul-Henri Nargeolet, le Français disparu dans le sous-marin d’exploration ?

Surnommé « Monsieur Titanic », Paul-Henri Nargeolet, l’un des plus pointus connaisseurs de l’épave échouée dans l’Atlantique-Nord, est porté disparu depuis dimanche. L’ex-militaire a embarqué avec l’homme d’affaires Hamish Harding et trois autres personnes sur le Titan. Pour en connaître plus sur cet homme, c'est ici :