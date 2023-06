Des recherches sous-marines aussi compliquées que dans l’espace, et des espoirs qui s’amenuisent : une course contre la montre est engagée dans l’Atlantique nord pour retrouver le submersible disparu lors d’une expédition pour visiter l’épave du Titanic. Mardi, les garde-côtes américains ont indiqué que l’appareil d’OceanGate Expeditions et l’équipage de cinq personnes disposaient encore de 40 à 41 heures d’oxygène. De quoi tenir jusqu’à jeudi, alors que des équipes de recherche internationales sont mobilisées, avec un subersible français attendu en renfort mercredi.





40 heures d’oxygène

Il reste « environ 40 heures d’air respirable » dans ce petit sous-marin, le Titan, a prévenu mardi un capitaine des garde-côtes américains, Jamie Frederick, lors d’une conférence de presse à Boston. Les reserves expireront jeudi entre 11 heures et midi (heure de Paris). Il a reconnu que les recherches n’avaient pour l’instant « donné aucun résultat ».

Recherches infructueuses

« Les efforts de recherche se sont concentrés à la fois sur la surface avec des avions C-130 qui effectuent des recherches visuelles et radar, et sur la zone sous la surface grâce à des avions P3 qui larguent des bouées sonar », a ajouté le capitaine Frederik. Infructueuses jusqu’ici, les recherches ont été renforcées mardi par un énorme navire américain poseur de canalisations sous-marines, équipé d’un robot télécommandé qui doit être déployé à la dernière position connue du Titan.

Un robot sous-marin français en renfort

L’institut français Ifremer a dérouté son navire Atalante, équipé d’un robot sous-marin pour grande profondeur, a annoncé mardi le secrétaire d’Etat chargé de la Mer. L’Atalante, en mission, devrait arriver sur la zone mercredi vers 20 heures (heure de Terre-Neuve), selon Hervé Berville, avant que des opérateurs français fassent plonger le robot Victor 6.000 vers l’épave, qui se trouve à près de 4.000 mètres de fonds. Mais le subersible français n’est pas capable de remonter une épave, et il faudrait compter sur une autre solution après une éventuelle localisation, en sachant qu’il faut plusieurs heures pour descendre jusqu’au fond océanique.

Aussi difficile que dans l’espace

La gigantesque zone de recherches, qui s’étend sur 20.000 kilomètres carrés dans l’Atlantique nord, et descend potentiellement jusqu’à une profondeur de 4.000 mètres, complique la tâche. « Il fait nuit noire en bas. Il fait un froid glacial. Le fond marin est constitué de boue et il est ondulé. Vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage », a expliqué Tim Maltin, expert du Titanic, à la chaîne américaine NBC News Now. « C’est un peu comme un astronaute qui va dans l’espace. » D’autant qu’à quatre kilomètres de profondeur, la pression qui règne est 400 fois supérieure à celle à la surface, et ajoute un défi supplémentaire à celui du relief sous-marin. Les équipements qui peuvent y résister sont rares : peu de navires peuvent opérer à de telles profondeurs.

Cinq passagers à bord

Le submersible de l’entreprise OceanGate Expeditions transportait trois passagers ayant payé 250.000 dollars leur place à bord de l’expédition lorsqu’il a disparu dimanche : le milliardaire britannique Hamish Harding, le magnat pakistanais Shahzada Dawood et son fils, Suleman. Le patron d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, et le sous-marinier français Paul-Henri Nargeolet, surnommé « M. Titanic » pour ses fréquentes plongées sur le site, sont également à bord.

Une plainte d’un ancien employé

L’ancien directeur des opérations marines de l’entreprise américaine OceanGate s’était inquiété pour la sécurité des passagers avant d’être licencié, selon des documents judiciaires de 2018. David Lochridge, pilote de sous-marin et plongeur écossais, a commencé à travailler pour OceanGate en 2015 en tant que prestataire indépendant, avant d’être promu directeur des opérations marines, d’après des documents judiciaires. Dans une plainte, il affirme avoir été licencié en janvier 2018 après avoir « soulevé des problèmes de sécurité importants concernant la conception expérimentale et non testée du Titan », le nom du submersible. David Lochridge a notamment été alarmé par « le refus d’OceanGate de procéder à des essais cruciaux et non-destructifs » concernant la coque du submersible. Dans un reportage de CBS, le patron d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, expliquait que certaines pièces de l’appareil tenaient du bricolage, et qu’il était piloté avec une manette de jeux vidéo de Logitech.