Nouveau rebondissement dans le dossier du Covid-19. Aux Etats-Unis, un projet de loi aurait été mis en place pour interdire aux personnes vaccinées contre le Covid-19 de donner leur sang. Cette actualité a été partagée sur TikTok et Facebook plusieurs milliers de fois. Sur une vidéo, un homme en costume gris explique que les Etats-Unis sont en train de prendre des décisions majeures face à la crise sanitaire, notamment cette interdiction du don du sang pour les vaccinés qui deviendrait trop dangereux pour le reste de la population. Des décisions auxquelles les Européens devraient réfléchir, souligne-t-il.

Cet homme, c’est Hervé Juvin, député européen, anciennement Rassemblement national (RN) et depuis dans les rangs des députés non-inscrits. La vidéo semble d’ailleurs être tournée au sein d’un bâtiment officiel européen.









Sur son profil Twitter, l’eurodéputé publie fréquemment des analyses géopolitiques en tout genre. Et pour retrouver la vidéo en question, il faut remonter au 17 mars, où dans une publication, il salue le courage des Etats-Unis. « C’est là-bas que la quête de la vérité l’emporte ». Mais le projet de loi en question interdisant aux vaccinés d’effectuer une prise de sang a-t-il réellement été adopté ? 20 Minutes est remonté dans le temps pour répondre à cette question.

FAKE OFF

Oui, ce projet de loi a existé, mais l’explication d’Hervé Juvin manque clairement de nuances. Ce projet de loi n’est pas survenu à l’échelle du pays entier, mais uniquement dans l’Etat du Montana, un territoire du nord-ouest des Etats-Unis.

Dans plusieurs articles publiés le 27 février dernier, des médias locaux comme le Daily Montanan ou Newsweek présentaient les contours du projet de loi, « numéro 645 ». Le texte a été introduit initialement par Greg Kmetz, membre de la Chambre des représentants du Montana depuis 2023 et élu du Parti républicain. Pour celui-ci, ce texte répondait aux préoccupations des habitants de son Etat qui - comme les partisans du texte - seraient préoccupés par les preuves de mort subite à la suite du vaccin. Une thèse pas vraiment vérifiée mais récurrente, que l'on retrouve dans le documentaire Mort subitement.

Un texte abandonné

Le projet de loi indique ceci : « Une personne ne peut pas donner sciemment du sang total, du plasma, des produits sanguins, des dérivés sanguins, des tissus humains, des organes ou des os contenant des protéines modifiant les gènes, des nanoparticules, des protéines de pointe à nombre élevé de long Covid-19 ou d’autres isolats introduits par des vaccins à ARNm ou à ADN […] », sous peine d’une amende « n’excédant pas 500 dollars ». Une interdiction qui serait également élargie aux personnes atteintes de « Covid long » avec des « séquelles postaiguës dues à une infection virale chronique par le SARS-CoV-2 ».

Toutefois, les opposants au projet de loi pointent du doigt les lourdes conséquences qu’aurait cette application, notamment pour les banques de sang. Un des directeurs d’une collecte a fait remarquer à Daily Montanan que la plupart des établissements répondaient à peine aux besoins. Avec une réduction de 80 % des dons, ce serait pire pour les patients urgents comme les victimes d’accidents ou les complications de grossesse, cite-t-il. Par ailleurs la logistique serait bien compliquée pour vérifier si un vaccin avait été réalisé ou non auparavant.

Il semble surtout que ce projet de loi n’a jamais vu le jour. Début mars, le quotidien Billings Gazette annonçait que le texte avait finalement été abandonné.

« Les dons de sang sont sûrs pour la transfusion »

De manière générale, la transfusion de sang d’une personne vaccinée à une personne non-vaccinée inquiète depuis plusieurs mois. Mais les autorités et les experts ont déjà démenti la gravité. « Les dons de sang de personnes qui ont reçu un vaccin Covid-19 approuvé ou autorisé aux États-Unis sont sûrs pour la transfusion », avaient déclaré des responsables de la Croix-Rouge dans un communiqué. Avant d’ajouter : « Semblables à d’autres vaccins tels que ceux contre la rougeole, les oreillons ou la grippe, les vaccins Covid-19 sont conçus pour générer une réponse immunitaire pour aider à protéger un individu contre la maladie, mais les composants du vaccin eux-mêmes ne se répliquent pas par des transfusions sanguines ou ne modifient pas l’ADN d’un receveur de sang ».

Les règles de la Croix-Rouge suivent avant tout les directives de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis qui déclarait le 22 janvier 2022 : « Les virus respiratoires, en général, ne sont pas connus pour être transmis par transfusion sanguine. Aucun cas de coronavirus transmis par transfusion, y compris le SRAS-CoV-2, n’a été signalé dans le monde ». Et de conclure : « Il est impératif que les personnes en bonne santé continuent de donner du sang et des composants sanguins, y compris le plasma source ».