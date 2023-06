Avec sa « main gauche, elle frappait les parois et sa main tremblait », avait raconté son fils, Gilber Balberan. Bella Montoya avait stupéfait l’Equateur en se mettant à respirer dans son cercueil alors qu’elle avait été déclarée morte. Hospitalisée depuis, cette femme de 76 ans a finalement rendu son dernier souffle. La vidéo était devenue virale sur les réseaux : on y voyait l’Equatorienne à l’intérieur d’un cercueil ouvert et respirant bruyamment, entourée de deux hommes qui lui venaient en aide.

Pourtant, elle avait été déclarée morte le 9 juin après avoir été admise à l’hôpital public de Babahoyo (sud-ouest) pour un accident vasculaire cérébral. Elle avait « subi un arrêt cardiorespiratoire sans réagir aux manœuvres de réanimation, à la suite de quoi le médecin de garde a confirmé son décès », selon le ministère de la Santé.

« Cette fois, ma mère est vraiment morte »

Depuis sa « résurrection », selon les termes de la presse locale, Bella Montoya était hospitalisée dans l’unité de soins intensifs. Vendredi, elle est morte des suites de « l’accident vasculaire cérébral ischémique » dont elle avait souffert, ont annoncé les autorités sanitaires de la région sur Twitter.





🇪🇨⚰️ FLASH | La femme qui avait été retrouvée vivante dans son cercueil est finalement morte 7 jours plus tard, en #Équateur.

👉 Elle n'a probablement pas survécu à l'injection de formaldéhyde, faite pour conserver le corps après la mort.pic.twitter.com/f4iWtTwpBy — Cerfia (@CerfiaFR) June 18, 2023



Cité par le quotidien El Universo, son fils Gilber a confirmé le décès. « Cette fois, ma mère est vraiment morte (…), ma vie ne sera plus jamais la même », a-t-il déclaré. Le ministère de la Santé a lancé une enquête pour « déterminer les responsabilités » du constat de décès erroné.