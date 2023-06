La Suisse vers un avenir plus vert. Invités à voter sur la loi pour atteindre la neutralité carbone en 2050, texte issu d’un compromis entre le gouvernement et le parlement, les Suisses ont voté « oui » à 58,7 % selon les premières estimations de l’institut d’étude gfs.bern. À l’occasion de la même votation, les Suisses ont également voté à 79,4 % en faveur d’une taxe de 15 % sur les grandes entreprises à l’international.

Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin, mais la plupart des Suisses votent par correspondance, ce qui explique pourquoi les résultats sont déjà connus. Le projet de loi sur la neutralité carbone prévoit de réduire progressivement la consommation de pétrole et de gaz naturel sans toutefois l’interdire. En parallèle, la Suisse devra produire davantage d’énergies renouvelables, telles que l’hydraulique et le photovoltaïque, et soutenir des systèmes de chauffage plus respectueux du climat, comme les pompes à chaleur.

Des aides et des incitations, pas d’interdiction

La plupart des sondages prévoyaient un résultat favorable. Mais la campagne menée par le grand parti de droite radicale UDC, jouant sur la peur d’une Suisse sans électricité grelottant de froid, avait fait fondre l’avance du « oui ». La question énergétique est épineuse, dans un pays qui dépend à 75 % des importations pour ses besoins notamment en pétrole et en gaz. Une fragilité mise en lumière de façon dramatique par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La « loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique » vise à réduire cette dépendance énergétique envers l’étranger tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre, sans interdiction ni nouvelles taxes. Le projet prévoit jusqu’à 200 millions de francs suisses chaque année pendant dix ans pour aider les propriétaires à passer à des systèmes de chauffage respectueux du climat. Les industries qui investissent dans des technologies innovantes, par exemple capables de filtrer le CO2 dans l’air, bénéficieront aussi d’un soutien.









Ce texte est en fait un contre-projet à une initiative populaire, dite « initiative pour les glaciers » que des militants du climat avaient déposée en 2019. Elle prévoyait d’interdire la consommation d’énergies fossiles à partir de 2050, trop radical pour le gouvernement et le Parlement. La Suisse et son écosystème montagneux sont particulièrement affectés par le changement climatique. La situation des glaciers suisses est dramatique et ils sont voués à disparaître, selon les spécialistes.