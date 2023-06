Au moins trente-sept personnes ont été tuées, majoritairement des étudiants, dans une attaque menée par des djihadistes dans la nuit de vendredi à samedi contre une école où un dortoir a été incendié, dans l’ouest de l’Ouganda, près de la frontière avec la RD Congo. « Malheureusement, 37 corps ont été découverts et transportés à la morgue de l’hôpital de Bwera », a déclaré samedi dans un communiqué le porte-parole des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF), Felix Kulayigye, faisant référence à une ville proche du lieu de l’attaque.

Le porte-parole de la police, Fred Enanga, avait indiqué auparavant que « huit personnes blessées ont également été retrouvées et sont toujours dans un état critique à l’hôpital de Bwera ». Selon des enquêteurs, des dortoirs ont été incendiés et des étudiants ont été tués à coups de couteau au cours d’un assaut brutal mené par les Forces démocratiques armées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe Etat islamique et basée dans l’est de la RD Congo. Le porte-parole de la police nationale ougandaise, Fred Enanga a déclaré que les ADF ont attaqué le lycée Lhubiriha, à Mpondwe, près de Bwera, où ils ont également « pillé » un magasin de nourriture.









Les ADF pourraient également avoir kidnappé plusieurs personnes, selon le porte-parole des forces armées ougandaises. Un certain nombre d’étudiants sont toujours portés disparus, a indiqué de son côté le commissaire de district, Joe Walusimbi. L’armée et la police poursuivent les assaillants qui ont fui en direction du parc national des Virunga, situé de l’autre côté de la frontière, en RD Congo, où se trouvent les ADF. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière en Ouganda depuis le double attentat à Kampala en 2010 qui avait fait 76 morts lors d’un raid revendiqué par le groupe islamiste shebab basé en Somalie.