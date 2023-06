Quarante jours de survie dans la jungle, ça laisse des traces. Mais l’état de santé des quatre enfants rescapés de la jungle colombienne évolue « favorablement », bien qu’ils restent à « haut risque » face à d’éventuelles pathologies infectieuses, a rapporté jeudi l’hôpital militaire de Bogota où ils sont soignés.

Le petit avion dans lequel les enfants de 13, 9, 5 et un an avaient embarqué le 1er mai a été retrouvé deux semaines plus tard le nez écrasé au sol au milieu de la jungle, dans le sud du pays. Les trois adultes à bord, la mère, un proche et le pilote, sont morts dans le crash et les enfants ont erré pendant 40 jours avant d’être retrouvés vendredi.

Un risque élevé face aux pathologies infectieuses

Les enfants ont fait preuve d’une « tolérance adéquate à l’augmentation de l’apport nutritionnel », est-il précisé, soulignant cependant que « d’un point de vue infectieux, ils sont toujours considérés comme étant à haut risque en raison de leur déficit nutritionnel ».

Le sauvetage des quatre enfants, retrouvés par des indigènes participant aux recherches lancées par l’armée, a fait le tour du monde. Une vidéo de l’incroyable rencontre, filmée au téléphone portable, les montre hagards, terriblement amaigris, la plus petite dans les bras de l’un de ses sauveteurs. Pendant leur errance, les quatre enfants de l’ethnie Uitoto se sont nourris de farine de manioc qu’ils ont trouvée à bord de l’avion accidenté, ainsi que de fruits cueillis dans la jungle.