En allemand, en néerlandais, en français, en anglais… La fausse information a fait le tour des réseaux sociaux à tendance eurosceptique. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen aurait « exigé une augmentation de 15 %, soit 4.687 euros par mois en plus après une première augmentation de salaire de 8 % en janvier », s’indignent les internautes dans des posts très viraux. Une augmentation de 7 % en janvier est évoquée dans certains tweets. D’autres posts mentionnent qu’elle réclamerait aussi cette augmentation « pour tous les fonctionnaires de l’UE ».





Captures d'écran de tweets relayant la soi-disant demande d'augmentation de 15% d'Ursula von der Leyen. - Capture d'écran/Twitter

Pour appuyer ces propos, un article en allemand d’un tabloïd autrichien en ligne, Exxpress, accompagne fréquemment les publications. Sur un ton vindicatif, il explique qu’il s’agit là de la « prochaine provocation de Bruxelles : alors que les Européens souffrent d’inflation et de bas salaires, les politiciens et les fonctionnaires de l’UE veulent augmenter leur salaire de 15 % », ce qui amènerait la présidente de la Commission à voir son salaire augmenter de 4.687,50 €. Le site affirme que cette augmentation est visible dans le budget prévisionnel de l’UE pour 2024. Les 50.000 fonctionnaires européens voudraient aussi « se faire plaisir avec une augmentation de 15 % de leur salaire annuel ». Sauf que tout ceci est faux. On fait le point.

FAKE OFF

Contactée, une porte-parole de la Commission européenne nous indique que les allégations soutenant qu’Ursula von der Leyen aurait exigé une augmentation significative de son salaire pour elle et les fonctionnaires de l’UE sont « complètement fausses et trompeuses ».





Un calcul automatique

La présidente de la Commission « ne bénéficie pas d’une augmentation de salaire de 15 %, poursuit la porte-parole. Comme toutes les autres personnes travaillant pour les institutions européennes, elle n’obtient qu’une augmentation de 1,7 % », qui prend effet en juin 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023. Ce calcul est effectué automatiquement sur la base d’un système prédéfini pour toutes les institutions de l’UE (y compris le Conseil, le Parlement, la Cour des comptes, les tribunaux ou la BCE).

Ce sont les 27 États membres réunis au sein du Conseil européen (c’est-à-dire les chefs d’Etat ou de gouvernement des pays membres) et du Parlement européen qui prennent cette décision. Un système en place depuis 2013 et qui tient compte de l’évolution du pouvoir d’achat des fonctionnaires dans les États membres de l’UE et de l’inflation à Bruxelles et au Luxembourg. Cela « peut entraîner des ajustements à la hausse ou à la baisse des niveaux de salaire », ajoute la porte-parole de la Commission européenne, ce qui se produit normalement chaque année. Mais en cas de forte inflation, « une mise à jour intermittente est prévue », explique-t-elle.

« La Commission n’a pas son mot à dire sur ses salaires »

De fausses informations sur le salaire d’Ursula von der Leyen reviennent régulièrement dans l’actualité, cela avait déjà été le cas en octobre ou en juillet 2022, où une soi-disant hausse de salaire de 8,5 % aurait eu lieu. Cette année-là, une hausse annuelle de 4,4 % a eu lieu, « bien inférieure à l’inflation de 10,5 % observée en Belgique entre juillet 2021 et juillet 2022 », pointe la porte-parole de la Commission européenne.

Le salaire de la présidente de la Commission et des commissaires européens est, depuis 1967, déterminé par le Conseil européen, donc les chefs d’Etats des pays membres. « La Commission n’a pas son mot à dire sur ce sujet », ajoute la porte-parole.





La grille des salaires est consultable en ligne. En se basant sur la dernière version, qui date de juillet 2022, il est possible d’avoir une idée du salaire d’Ursula von der Leyen à cette période. Celui-ci correspond à 138 % du salaire d’un fonctionnaire de l’UE au grade et à l’échelon les plus élevés de la grille, indique la Commission.

En multipliant ce salaire (22.649,29) par 1,38, on peut donc affirmer que le salaire brut de base mensuel de la présidente de la Commission est de 31.256 euros. La Commission ajoute que le taux maximum d’imposition, de 45 %, s’applique à une majorité du salaire de la présidente, car elle occupe le poste le plus élevé. De plus, elle paie un impôt supplémentaire, dit prélèvement de solidarité, de 7 %, ainsi que des cotisations à la sécurité sociale.